Ежегодно с наступлением жарких летних дней жители Конае­ва жалуются на невыносимое амбре, разносящееся по всему городу. Нынешний сезон не стал исключением: в ходе недавней встречи с акимом областного центра Асхатом Бердихановым местные жители вновь подняли злободневный вопрос, не находящий своего решения на протяжении многих лет.

фото пресс-службы акимата Конаева

Как поведали горожане, стойкий неприятный запах проникает в квартиры в основном вечером и ночью, из-за чего граждане вынуждены закрывать окна и спать в духоте.

Всему виной очистные сооружения, которые давно следовало бы перенести подальше от города. По словам активистов-общественников, данная проблема не первый год обсуждается на встречах с представителями власти. Однако воз и ныне там, и пахнет скверно.

Как напомнил градоначальник, канализационно-очистные сооружения (КОС), расположенные близ Конаева, изношены на 100%. Их модернизация будет осуществлена в течение ближайших двух лет в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас ведется подготовка необходимой документации. В планах – перенести очистные на 18 км от областного центра. Общая стоимость проекта – 38 млрд тенге.

– Решением этой проблемы мы занимаемся совместно с акиматом Алматинской области, – отметил Асхат Бердиханов. – В ближайшее время состоится заседание областного маслихата, ведется процесс согласования с профильными ведомствами. Просим жителей Конаева отнестись к ситуации с пониманием.

Тем временем в городе ведется реконструкция 11 канализационных насосных станций, построенных еще в 1968 году. Степень изношенности оборудования и труб насосных (не путать с КОС. – Авт.) достигла 90%, система признана аварийной. Строи­тельно-монтажные работы здесь стартовали в октябре 2023 года.

По информации пресс-службы акимата Конаева, на отдельных участках канализационной системы завершены укладка трубопроводов и монтаж резервных насосных станций, а также ведется подключение объектов к электросетям.

Ожидается, что модернизация насосных станций, как и очистных сооружений, позволит не только устранить причину дурного запаха в областном центре, но и существенно повысить эффективность городской системы водоотведения.