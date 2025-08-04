Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон

Фото пресс-службы ХК «Барыс»

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера основной команды, передает Kazpravda.kz

Михаил Григорьевич Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».

- Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ, - говорится в сообщении клуба.

Тренерский штаб «Барыса» на сезон 2025–2026

Главный тренер – Михаил Кравец.

Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов.

Тренер нападающих – Александр Савченков.

Тренер защитников – Евгений Королев.

Тренер по ОФП – Денис Малинин.

Видео-тренер – Сергей Тамбулов.