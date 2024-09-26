Оглохший тигр съел 10 человек

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Индии оглохший из-за петард тигр съел 10 человек в течение двух месяцев

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Индии был пойман глухой тигр, который съел 10 человек в районе тигриного заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как сообщает The Times of India (TOI), специальной команде сотрудников заповедника удалось выследить и временно усыпить агрессивного хищника. За последние два месяца тигр-людоед напал на местных жителей как минимум 10 раз, его последней жертвой стал 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера. Нападение произошло 9 сентября.

При осмотре усыпленного тигра ветеринары отметили его в целом хорошее состояние. Однако во время его выслеживания специалисты заметили, что он не реагировал на звуки. Сотрудники заповедника предположили, что глухота тигра могла быть вызвана громкими звуками автомобилей и хлопками петард, которые местные жители использовали для его отпугивания.

Лесник Маниш Сингх, участвовавший в операции, отметил:

«Это первый случай в нашей практике, когда мы сталкиваемся с глухим тигром».

Неясно, повлияла ли его глухота на агрессивное поведение. Тигра поместили в зоопарк для дальнейшего изучения.

#Индия #тигр

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