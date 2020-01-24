Окна возможностей

Председатель Сената Дарига Назарбаева встретилась с представителями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «Qazindustry», АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «Центр развития торговой политики «QаzTrade», АО «Экс­портная страховая компания «KazakhExport», Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана».

В своей речи вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы доложил, что за 11 месяцев прошлого года страновой экспорт товаров снизился на 4,7%, экспорт сельхозтоваров вырос на 7,1%, при этом произошел спад экспорта обработанных товаров на 4,1%. Снижение показателей экспорта объясняется падением экспортных мировых цен на продовольственные товары, добавил Азамат Аскарулы.

– Вопрос импортозамещения поставлен во главу угла. В прог­рамме «Экономика простых вещей» выделены средства на замещение импорта, чтобы мы обеспечивали себя товарами первой необходимости, – отметил вице-министр.

В свою очередь спикер Сената подчеркнула, что фермерские союзы не согласны с такой статистикой.

– Очень сложно нашей продукции попасть на наши же собственные прилавки. Крупные торговые центры ставят производителей в кабальные условия. Посредники делают по 200–300% наценку. Получается, что невыгодно на отечественный рынок выставлять продукцию. Должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу. Хотя бы на товары первой необходимости, исходя из которых мы считаем прожиточный минимум, – сказала Дарига Назарбаева­.

Продолжая тему продовольственной безопасности, Дарига Назарбаева­ отдельно обратила внимание на растущие цены продуктов питания.

– Население беспокоит, что цены растут на продукты первой необходимости: на картофель, на гречку. Почему столько делаем, субсидируем, вкладываем, разные программы, «дорожные карты» у нас есть, ситуация не улучшается. Получается, что рост цен съедает все те меры государственной поддержки, которые оказываются социально уязвимым слоям населения, – сказала спикер Сената.

По словам председателя Сената, существует целый ряд апробированных механизмов по регулированию экспортной политики. Например, применить зеркальные меры в отношении стран-импортеров, ужесточить меры контроля качества ввозимой продукции. При этом, с другой стороны, для развития и удешевления экспорта разработать программу по оптимизации логистики продукции АПК с возможностью активного подключения частных компаний.

Вопрос по разным названиям продукции в статистических данных и разному пониманию отдельно взятых пунктов в различных госорганах поднял сенатор Али Бектаев.

– В свою очередь такие данные вводят в заблуждение государственные органы, – отметил сенатор и призвал привести эту систему в порядок.

Во время мероприятия с док­ладом выступил председатель правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» Канат Караулов. Он указал на проблемы сохранности зерна на хлебоприемных предприятиях. В качестве решения вопросов Канат Караулов предложил развивать электронные зерновые расписки в части автоматизации процессов учета приемки и отгрузки зерна на ХПП; передать в Продкорпорацию хлебоприемники, находящиеся в залоге у Фонда проблемных кредитов; периодически проверять фактическое наличие и качество зерна у участников рынка и соответствие его отчетным данным.

Продолжая тему сельхозпроизводства, участники мероприя­тия рассказали о недоступнос­ти кредитных ресурсов для хозяйствующих субъектов. По оценке представителей отрасли, банки второго уровня относят сельскохозяйственный сектор к категории с высоким уровнем рисков, характеризуемой низким уровнем ликвидности и отсутствием залоговой базы, что уменьшает размер выдавае­мых гарантий.

Одним из наболевших вопросов предпринимателей, по словам первого заместителя председателя правления «Атамекен» Эльдара Жумагазиева, остается возврат НДС при экспорте продукции, который не решается уже на протяжении многих лет.

– Мукомолы Казахстана постоянно сталкиваются с проблемой возврата НДС налоговыми органами, в связи с чем возникает необходимость пересмотра процедуры возврата НДС при экспорте путем упрощенного механизма для экспортеров, – добавил Эльдар Жумагазиев.

Также глава Национальной палаты предпринимателей указал на высокие тарифы при транзите зерна и муки через другие страны. Улучшить ситуацию, считает Эльдар Жумагазиев, могло бы обеспечение благоприятных тарифных условий в транзитных странах для казахстанских экспортеров зерна и муки при перевозке железнодорожным транспортом.

Завершая встречу, Дарига Назарбаева­ отдельно остановилась на проблеме дублирования функций ключевых институтов, ответственных за развитие несырьевого экспорта.

– Кто занимается анализом оценки эффективности деятельности этих организаций? И почему бы уже сегодня не соз­дать «единое окно» для тех, кто заинтересован в экспорте? Через «одно окно» я пришла со своей мукой или картошкой, получила всю необходимую информацию, консультационную поддержку, субсидии, которые мне положены, и пошла работать, – сказала Дарига Назарбаева­.

По итогам мероприятия глава Сената поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.