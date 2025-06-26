Около 3 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей Жезказгана

Энергетика
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Изношенность городских тепловых сетей, протяженностью 388 км, составляет 56,6%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению контроля за бесперебойной работой энергоисточников и сетей теплоснабжения Правительством выделено более 2,8 млрд тенге из резерва для завершения реконструкции тепловых сетей города Жезказгана. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz

Изношенность городских тепловых сетей, протяженностью 388 км, составляет 56,6%. Это негативно отражается на теплоснабжении жилых домов, социальных объектов и др. В отопительный сезон потери ресурсов достигают в среднем 35-40%, что не дает возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов.  

С учетом расширения города Жезказгана и необходимости обеспечить теплом новый строящийся Западный район, первоначальный проект по реконструкции и модернизации тепловых сетей был скорректирован с увеличением диаметра труб с 800 мм до 1 000 мм, протяженности сетей, подлежащих реконструкции, – с 11,4 км до 12,3 км.

Выделенные из резерва Правительства средства в размере 2,8 млрд тенге позволят полностью завершить проект и обеспечить качественную подготовку тепловых сетей города с населением более 98 тыс. человек к новому отопительному сезону, отметили в кабмине.

#ремонт #бюджет #теплосети #Жезказган

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