Около 60 человек убиты в результате атаки на севере Буркина-Фасо

На севере Буркина-Фасо около 60 человек были убиты неизвестными в военной форме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото: kazpravda.kz

Около 60 человек были убиты неизвестными в военной форме", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника.

"Около 60 человек были убиты людьми в форме наших национальных вооруженных сил", - заявил агентству прокурор Высокого суда города Вахигуя.

Он также добавил, что раненые были эвакуированы, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщили агентству местные жители со ссылкой на выживших при атаке, более сотни вооруженных человек, одетых в военную форму, на мотоциклах и пикапах атаковали населенный пункт Карма в провинции Ятенга, убив множество мирных жителей.

Ранее местные власти сообщали о гибели шести военных и 34 членов вспомогательных формирований в результате нападения вооруженных людей на севере Буркина-Фасо. Как было отмечено в заявлении, отряд военных и "Добровольцев за защиту родины" (VDP) подвергся нападению в районе деревни Аорема в Северной области страны.

В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.