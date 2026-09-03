Сегодня мы впервые отмечаем День казахского тазы и тобета. Советник – Пресс-секретарь Президента Республики Айбек Смадияр опубликовал пост в Telegram к этому дню, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Тазы как национальная порода собак является неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа и его традиционного уклада, входит в число семи сокровищ («Жеті қазына»), олицетворяя верность, ловкость и силу.



На протяжении веков тазы и тобет были верными спутниками человека в Великой Cтепи и сегодня продолжают связывать нас с историей, традициями наших предков, с их трепетным отношением к природе родной земли.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание сохранению, развитию и международному продвижению тазы. По его поручению за последние годы в этой сфере проделана большая системная работа. Принят закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород. Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации. В 2024 году тазы получил предварительное признание на международном уровне, а Казахстан был официально закреплен страной происхождения этой породы", - говорится в публикации.

Сегодня наши тазы достойно выступают на крупнейших международных выставках, расширяется племенная база, все больше людей занимаются их разведением. Завершается строительство Национального центра казахских пород собак.