На протяжении веков тазы и тобет были верными спутниками человека в Великой Cтепи

Общество

Сегодня мы впервые отмечаем День казахского тазы и тобета. Советник – Пресс-секретарь Президента Республики Айбек Смадияр опубликовал пост в Telegram к этому дню, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Тазы как национальная порода собак является неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа и его традиционного уклада, входит в число семи сокровищ («Жеті қазына»), олицетворяя верность, ловкость и силу.

На протяжении веков тазы и тобет были верными спутниками человека в Великой Cтепи и сегодня продолжают связывать нас с историей, традициями наших предков, с их трепетным отношением к природе родной земли.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание сохранению, развитию и международному продвижению тазы. По его поручению за последние годы в этой сфере проделана большая системная работа. Принят закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород. Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации. В 2024 году тазы получил предварительное признание на международном уровне, а Казахстан был официально закреплен страной происхождения этой породы", - говорится в публикации.

Сегодня наши тазы достойно выступают на крупнейших международных выставках, расширяется племенная база, все больше людей занимаются их разведением. Завершается строительство Национального центра казахских пород собак.

"Уважение к историческому наследию, национальным традициям, бережное отношение к природе являются конституционными ценностями нашей страны.

Учреждение Дня казахского тазы и тобета – еще один важный вклад в популяризацию национальных пород собак", - добавил он.

#президент #поддержка #тазы

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