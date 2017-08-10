​Олимпийские ценности

Между Национальным олимпийским комитетом страны и Национальной библиотекой РК подписан меморандум, в рамках которого стороны намерены развивать сотрудничество в культурно-спортивном направлении. По словам генерального директора НОК Серика Каскабасова, такое партнерство позволит содействовать продвижению спорта, а также поможет распространению олимпийских ценностей, тем самым на деле демонстрируя общую приверженность казахстанского спорта идеалам олимпизма.

В свою очередь руководитель Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов отметил, что сотрудничество олимпийского ведомства страны с Национальной библиотекой представляет собой уникальный инструмент продвижения и популяризации спорта в стране.

Первое мероприятие в рамках меморандума уже было проведено: состоялось заседание «круглого стола», посвященное памяти известного государственного и общественного деятеля, президента Национального олимпийского комитета Республики Казахстан 1993–2002 годов Аманчи Акпае ва, которому в нынешнем году исполнилось бы 80 лет. Участие в собрании приняли его супруга Райхан Акпаева, коллеги и друзья экс-главы НОК, а также представители спортивной общественности.