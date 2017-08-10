Свежий выпуск
​Олимпийские ценности

Между Национальным олимпийским комитетом страны и Национальной библиотекой РК подписан меморандум, в рамках которого стороны намерены развивать сотрудничество в культурно-спортивном направлении. По словам генерального директора НОК Серика Каскабасова, такое партнерство позволит содействовать продвижению спорта, а также поможет распространению олимпийских ценностей, тем самым на деле демонстрируя общую приверженность казахстанского спорта идеалам олимпизма.

В свою очередь руководитель Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов отметил, что сотрудничество олимпийского ведомства страны с Национальной библиотекой представляет собой уникальный инструмент продвижения и популяризации спорта в стране.

Первое мероприятие в рамках меморандума уже было проведено: состоялось заседание «круглого стола», посвященное памяти известного государственного и общественного деятеля, президента Национального олимпийского комитета Республики Казахстан 1993–2002 годов Аманчи Акпае ва, которому в нынешнем году исполнилось бы 80 лет. Участие в собрании приняли его супруга Райхан Акпаева, коллеги и друзья экс-главы НОК, а также представители спортивной общественности.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Конституционный суд: риски и ожидания
Внешние и внутренние факторы играют против тенге
Воздушный шар в центре города – явление само по себе редкое, но если он еще и падает...
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Перспективы края Великих гор
Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска
Аксакал шагает по стране
В магазине торгуют за спасибо!
Пятый район появился в Шымкенте
Каникулы с книгой
Талант из Улытау
Осторожно, вода!
Золотые дипломы выпускникам
Пусть загрязнитель платит
По родному краю
Священна земля Казахстана
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Перепил, убил – в тюрьму
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Население стареет в ряде регионов Казахстана
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Документы передали дух эпохи
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Свежий выпуск
Не надо самовольничать!
Свежий выпуск
Минуточку, вас обманывают
Свежий выпуск
Не выходя из дома
Свежий выпуск
Сенаторы в регионах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]