Олжас и его друзья Афиша 13 марта 2024 г. 3:33 75 Дана Аменова Актер Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева, лауреат молодежной премии «Серпер» Олжас Далелхан представил публике песни собственного сочинения. фото организаторов Праздничный музыкальный вечер «Олжас және достары» был полон приятных сюрпризов. Стоит отметить, что Олжас Далелхан известен столичным зрителям как исполнитель запоминающихся ролей отважных, смелых и романтических героев в популярных спектаклях «Қыз Жібек», «Тіл табысқандар», «Қызыл алма», «Қорғансыздың күні», «Отелло», «Туған күн», «Ләйлі-Мәжнүн», «Қыз жиырмаға толғанда» и других театральных постановках. Также молодой артист снимался в кино и популярных сериалах: «Алтын ұя», «Мұздағы жалын», «Тағы да сүй», «Қаныш» и «1286». Голосом Олжаса говорили герои многих голливудских блокбастеров и мелодрам. На концерте Олжас Далелхан поделился с публикой интересными историями о том, что вдохновляет его на написание песен и саундтреков к фильмам. Вдохновляли его часто близкие и родные люди. По его словам, музыка всегда играла важную роль в его творческом становлении. Уже во время учебы в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Олжас играл на разных музыкальных инструментах, профессионально занимался вокалом и сочинял лирические мелодии. В непринужденной обстановке камерного зала публика услышала песни «Бақыт», «Тамшы», «Уақыт», «Тағы да сүй», «Ертегім», «Саған қарай», «Көктемге сағыныш», «Жүрегіме сенемін», «Ұнайды» и другие. Вместе с Олжасом выступили его коллеги-актеры Шах-Мурат Ордабаев, Жасулан Ерболат, Анель Сиргебаева, Акжол Мамыр, Акмарал Танабаева и Ерден Жаксыбек, которые подготовили для меломанов интересную программу. – В 2019 году аналогичный проект прошел в Государственном театре драмы и комедии имени Мамбетова. В этом концерте приняли участие коллеги, с которыми меня объединяет творческая дружба. Думаю, в этом мире так или иначе все связано с музыкой. Именно она отражает душевное состояние человека, вызывает разные эмоции и сопровождает нас в течение всей жизни, – говорит Олжас Далелхан. В финале вечера на сцене станцевала дочь актера Рабига, покорившая публику талантом и детской непосредственностью. #музыка #концерт #музыкальный вечер #Олжас Далелхан #Олжас және достары