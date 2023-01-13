Посвящается водителям-самоубийцам, в том числе прекрасным дамам, оказавшим сопротивление инспекторам дорожного движения, которые попытались спасти им жизнь, перекрыв в буранный день междугороднюю трассу.
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
По ту сторону сказки
Красота вокруг нас
Он из команды мечты
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Токаеву доложили о ходе выполнения его поручения по ликвидации финансовых пирамид
Токаев дал ряд поручений главе МВД
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Александр Данилов освобожден от должности замглавы МИОР РК
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Головкину предложили самый прибыльный бой в 2023 году
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
У акимов станет больше заместителей
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Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
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Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана