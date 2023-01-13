Он из команды мечты

С 1966 по 1985 год он выступал за казахстанскую команду. Причем играл как в зимнем, так и в летнем хоккее. За это время вратари соперников после ударов нападающего алма-атинцев более трехсот раз вытаскивали оранжевый мячик из своих ворот. Ионкин является одним из рекордсменов по количеству проведенных матчей за «Динамо» – 431! Становился чемпионом СССР (1977 г.), победителем Кубка европейских чемпионов (1978 г). В его коллекции зимнего хоккеис­та еще шесть серебряных и три бронзовые награды.

Преуспел Александр Ионкин также и в летнем хоккее. В сос­таве своей дружины он – семикратный чемпион СССР и трижды серебряный призер. Вместе с товарищами поднимал над собой и Кубок европейских чемпионов. После завершения спортивной карьеры стал тренером. Успешно работал с национальной командой Казахстана. Под его руководством сборная РК дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира по русскому хоккею. Недавно мы опять вспомнили его спортивную карьеру.

Не думал, не гадал…

– Александр Михайлович, давайте вспомним, как Вы оказались в «Динамо»?

– Вырос я в Уральске. В ста мет­рах от нашего дома был стадион «Локомотив». Мы с братьями, а нас было четверо, с утра до вечера пропадали в этом спортивном сооружении. Зимой играли в хоккей, а летом в футбол. Однажды меня, пятнадцатилетнего паренька, пригласили выступать за «мужиков». Сели в поезд и поехали на соревнования хоккеистов. Сначала в Степногорск, потом в Целиноград. Чуть позже отправились в Семипалатинск. Оттуда возвращались домой через Алма-Ату. В столице республики Юра, мой старший брат, привел меня на стадион «Динамо» и попросил главного тренера динамовской команды Эдуарда Айриха посмотреть меня в деле. Не думал, что наставник согласится, но он сказал: «Ну, давай, переодевайся». Как сейчас помню, коньки дал мне Казбек Байбулов, с кем меня потом свяжет многолетняя дружба, а щитки протянул Костя Суетнов. Я и отбегал с основой тренировку. Потом мы уехали. Не думал, не гадал, что меня судьба свяжет с командой «Динамо». Хотя все мальчишки того времени, наверное, мечтали стать игроками такой команды. Но однажды получил письмо, подписанное самим Айрихом. В нем он сообщал, что в октябре пригласит меня на сборы. Приятная новость. Все были рады, кроме матери. Но я уже тогда работал, хотя и учился в вечерней школе рабочей молодежи, а поэтому считал себя самостоятельным. Для меня самыми главными были рекомендации моего брата, который говорил: «В любом деле надо быть самим собой. Старайся никогда не терять себя». И эти слова Юрия стали для меня правилом жизни.

– И Айрих Вас пригласил?

– Я прошел сборы в Перво­уральске. Но потом вернулся домой. Эдуард Фердинандович не любил неучей. Он сказал, чтобы я оканчивал школу… Когда получил аттестат о среднем образовании, сам приехал в Алма-Ату и был зачислен в состав команды.

– Свой первый выход на лед помните?

– Мой час пробил только тогда, когда порезали коньками сухожилие самому опасному нашему нападающему Юрию Варзину. Он был ведущим не только в нашей команде, но и в свердловском СКА и в сборной СССР, за которые выступал до «Динамо». Его любили за артистичность на льду. Что только не вытворял Юрий на льду! От его действий удовольствие получали даже соперники. Когда мне впервые пришлось с ним играть в нападении, он сказал: «Ты положи клюшку на лед и беги что есть мочи к воротам. А я тебе выдам пас, и ты забьешь». И когда «оранжевый» оказывался у него, я бежал к воротам соперника, и он находил меня. Так я несколько раз забивал с его паса. Просто подставлял клюшку и все… Мастером он был великим, таких как он не встречал. Об этом говорят его регалии. Варзин четырежды выигрывал чемпионаты мира в составе сборной СССР. Похоронен у нас в Алматы. Хотя уроженец российского Урала.

Моему очередному выходу на лед я обязан также Юрию Парыгину. Когда травмировался Гена Конев, Эдуард Айрих долго думал, кого поставить вместо нападаю­щих. И на помощь ему пришел Парыгин. Он единственный, кто мог на равных разговаривать с тренером. На установке он сказал: «Зачем паренька брали. Пусть выходит и доказывает, что умеет играть. Если не умеет, пусть едет домой…»

Айрих так и поступил, выпус­тив меня на площадку. Но тот декабрьский матч я в свой актив записать не могу. Перед игрой прошел дождь. Лед был вязкий. И я ничем себя не проявил. Помню только, что устал сильно. А вот в другом поединке через несколько дней уже стояли морозы, лед был отменного качества на нашем стадионе, и я два гола забил.

– Помните как?

– У меня была приличная скорость. Я выскочил из-за спины защитников, получил мяч и, объехав выскочившего на меня кипера, бросил «оранжевого» в пустые ворота. Во втором случае мне ассистировал Вячеслав Ильин. Я выскочил один на один с вратарем и хлестко пробил…

– А самый запомнившийся Вами забитый гол?

– Потешил как-то я Владимира Пахомова. Он тогда ушел от нас в красногорский «Зоркий». Выхожу против него один на один. А у меня клюшка на не­удобной стороне. Он ринулся на меня и прогадал. Я объехал его и закатил мяч в ворота. Володя на весь стадион: «Я знал же, что этот урод слева не бьет. Почему-то побежал встречать…»

Пахомова считаю одним из лучших вратарей, с которыми играл в команде. Был еще Валера Мозгов, на линии отлично действовал. Нельзя не вспомнить и Жабка (фамилия Жабин). Юрий слыл порядочным парнем, справедливым. Он еще играл в воротах гандбольного «Буревестника» (Алма-Ата), выступавшего в чемпионатах СССР.

После победы нас стали «растаскивать»

– Самый пик достижений «Динамо» пришелся на 1977–1978-е годы. Выиграли чемпионат СССР, а следом и Кубок европейских чемпионов. Тогда по СССР пошла молва, что алмаатинцы теперь на много лет установят гегемонию в хоккее с мячом. А получилось наоборот – команда стала катиться вниз. Что же произошло?

– Попросту команду стали «растаскивать» по другим клубам. Первым ушел Славка Панев. Потом, когда мы возвращались из Финляндии, в Москве на вокзале к нам подошел Евгений Папугин, тогдашний тренер «Зоркого». Он нас троих – Валерку Бочкова, Леху Лобачева и меня – пригласил к себе в машину. «Газ-24» черного цвета стоял неподалеку. Я обратил внимание, что номер автомашины – 00-10 совпадал с игровым номером Папугина. Когда сели в авто, он вытащил связку ключей и сказал: «Если даете доб­ро, сейчас поедем выбирать вам квартиры в Красногорске». Это практически была Москва. Отсюда, где мы находились, ехать до этого пригородного населенного пункта примерно минут 15–20. Он сообщил предварительно суммы нашего заработка и обещал ускорить решение вопроса с получением автомобилей. Я сразу встал и ушел. Никогда не любил Москву. Мне нравилась Алма-Ата. Через час вернулись Леха с Валерой. Их все устроило. Они успели съездить и выбрать квартиры. Там к тому моменту проживал еще один наш игрок Валера Мозгов.

Именно в это время ушел из команды и Айрих. Он перешел на летний хоккей, чтобы сосре­доточиться на сборной СССР, которая должна была выступить на домашней Олимпиаде 80-го года. Я остался в зимнем виде. Просто устал играть на два фронта. Всего два раза в Каскелене за свою жизнь был, а в Швеции 15 раз. Наездился, одним словом. Но Эдуард Фердинандович Айрих не забывал меня, приглашал на важные встречи. В его команде были отличные ребята – Фарид Зигангиров, Саша Осинский, Мурат Жексенбеков, Саян Шаймерденов, Александр Гончаров и другие.

А в ледовой дружине появились такие мастера, как Евгений Агуреев, который был острым, как шило, нападающим. Лишь бы ему доставили мяч, и он найдет способ, как поразить ворота. На нем могут висеть несколько защитников, но он не упадет, протаранит оборону соперников. Поз­же такими были Ринат Шамсутов, Алексей Никишов и другие. Мы продолжали биться одни против 11 российских команд. И надо сказать, были не на последних ролях. Всегда боролись за медали. Однако не хватало того игрового ансамбля 1977 года. Состав тот, конечно, был лучшим. Это была команды мечты…