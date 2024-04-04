Он прошел достойный путь

Омирбек Байгелди был первым председателем Сената Парламента Рес­публики Казахстан в 1996–1999 годах, депутатом Сената первого, второго, третьего и четвертого созывов. В общей сложности проработал в верхней палате Парламента более 16 лет.

Родился Омирбек Байгелдиулы в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь Джамбулской области. Начинал свой трудовой путь рабочим колхоза. В 1990-е годы возглавлял Джамбулский облисполком, был главой Жамбылской областной администрации, советником Президента Республики Казахстан.

Председатель Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил», Халық Қаһарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев, выражая искренние соболезнования родным и близким усопшего, отметил, что Омирбек Байгелди – один из самых видных политиков нашей страны.

– Как государственный и общественный деятель, он внес неоценимый вклад в становление независимости нашего государства, формирование парламентаризма и развитие регионов. Это был человек глубоких знаний, с деловой хваткой, обладатель высоких нравственных качеств. Память о славном сыне народа навсегда останется в нашей истории, – сказал Мухтар Капашевич в интервью «КП».

С прискорбием воспринял эту тягостную новость член Национального курултая и Совета АНК, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Ахмет Мурадов. Он отметил, что аксакал ушел из жизни в знаковое для мусульман время – в последней декаде месяца Рамазан.

– В силу разных объективных обстоятельств мы не работали вместе, но часто встречались на разных мероприятиях. И я точно знаю, что этот человек к началу нашей независимости прошел большой трудовой и жизненный путь. Он был готов к тому, чтобы отстаивать интересы народа и Отечества, строить государство, – подчеркнул Ахмет Сейдарахманович. – Это поколение людей, на которых легла непростая ноша. И он прошел этот путь достойно.

Ахмет Мурадов отмечает, что Омирбек Байгелди не был «громким» человеком, но когда он говорил – его слушали в уважительной тишине.

– Всегда было приятно слушать его мудрые наставления, содержательные речи. Уйдя с государственной службы, Омирбек-ага согласился возглавить Совет аксакалов города Астаны. И на этом посту он проявлял уважение к своим соратникам. И только тогда, когда здоровье все чаще стало подводить, он попросил освободить его от этой должности. Честный, чистый, искренний человек, которым может гордиться весь наш народ, – вот каким я запомнил Омирбека Байгелди, – сказал нам Ахмет Мурадов.

Больше 35 лет был рядом с Омирбеком Байгелди его родственник и соратник, председатель Таразского городского общественного совета, предприниматель Сембек Сейдазимов. Особенно тесно они общались в последние годы.

– Это был открытый, высокообразованный и интеллигентный человек, который при этом не ставил себя выше других, хороший и интересный собеседник, способный поддержать любой разговор. Его отличали такие качества, как честность, справедливость, порядочность, сдержанность и самообладание. Он мог говорить с любым лидером, обладал хорошим эстетическим вкусом, ценил духовность, – вспоминает родственник.

Сембек Сейдазимов рассказывает, что Омирбек Байгелди часто делился с ним своими мыслями и переживаниями: о народе и стране, об их светлом будущем и благополучии. Отдельное внимание старался уделять Жамбылской области, где родился и вырос. Даже находясь в Астане, практически ежедневно интересовался состоянием дел в родном ауле и регионе.

– Полученный за годы работы богатый опыт руководителя позволял ему хорошо ориентироваться в политической обстановке, знать социальные и экономические проблемы республики. Он постоянно думал, как облегчить жизнь соотечественникам, повысить их уровень благосостояния, и делал все, что было в его силах, – говорит наш собеседник. – Окружающие многому у него учились. В беседе с ним нередко можно было услышать конструктивные предложения, советы и наставления.

Омирбек Байгелди очень хорошо знал историю Казахстана. Причем не просто увлекался, а глубоко изучал, буквально болел ею. На протяжении многих лет он читал книги о земле и жизни казахов, в том числе письменные источники древних и средневековых авторов. Даже посещая зарубежные страны, всегда интересовался историческими фактами, касающимися Казахстана.

К примеру, взять памятник Нурмагамбету Баймырзаулы, известному в народе под именем Балуан Шолак, установленный рядом с Дворцом спорта «Тараз-Арена». По словам Сембека Сейдазимова, это Омирбек Байгелди, зайдя в антикварный магазин в одной из европейских стран, случайно заметил статую неизвестного местному населению силача. Когда он поведал продавцам его историю, те были удивлены и пришли в восторг. Скульптуру удалось выкупить, и по ее образцу был создан памятник.

– Это был человек, который много читал, обладал превосходной памятью. Говоря о чем-либо, он никогда не был голословен, постоянно основывался на фактах, мог процитировать многих ученых. Если ему нужна была какая-то информация, он активно искал ее во всех доступных источниках, пока не находил, – говорит наш собеседник. – Омирбек Байгелди охотно делился своими размышлениями и оставил после себя ряд статей и книг. В последнее время в СМИ он опубликовал две свои новые статьи и, насколько мне известно, занимался подготовкой к выходу еще одного печатного материала.

Сегодня страна скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Омирбека Байгелди.