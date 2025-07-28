На одном из недавних концертов казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена произошел неожиданный момент, который лишь подчеркнул его высочайший профессионализм, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выйдя на сцену и не услышав ожидаемого музыкального сопровождения, артист не растерялся и начал исполнять песню акапелла — без оркестра и фонограммы.

Видео с этим эпизодом опубликовала поклонница певца, член фан-клуба Ak_tilek dimash Умит Тулендинова на своей странице в Instagram. В ролике видно, как Димаш уверенно начинает петь, не дожидаясь музыкальной поддержки. Публика сразу откликнулась — зал горячо поддержал любимого исполнителя аплодисментами и возгласами одобрения.

«Когда музыку не подали, профессионализм и мастерство выручили Димаша, он спел практически акапелла, зал поддержал своего любимого артиста!!!» — написала автор публикации.

Пользователи соцсетей в комментариях восхищаются артистом и отмечают, что именно такие моменты отличают настоящего профессионала от «певцов-фонограмщиков».

«Ну и что ему тот оркестр?! Он сам — музыка!», «Димаш — это наш Майкл Джексон. Всенародная любовь, харизма и уникальный голос», — пишут фанаты.

Этот случай в очередной раз подтвердил: Димаш Кудайберген — не просто вокалист, а артист мирового уровня, который способен держать сцену в любой ситуации.