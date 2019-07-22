Происшествия
Опасные вещества выявили в воздухе в районе сгоревшего склада в Алматы
Жанат Тукпиев
Специалисты РГП "Казгидромет" произвели отбор проб воздуха в районе Алматы, где горели складские помещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

"В отобранных пробах воздуха зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по диоксиду азота 1,75 ПДК, фенолу 1,0 ПДК в точке №1 (Омарова 12В/2) и по диоксиду азота 2,65 ПДК в точке №2(Паладина 56Б) Жетысуского района. Высокое (экстремально-высокое загрязнение) в атмосферном воздухе не зафиксировано", – сообщили в "Казгидромете"

Напомним, в Алматы 18 июля 2019 года произошел крупный пожар на складе с лакокрасочными изделиями. По предварительной информации, на складе хранилось 200 тонн лакокрасочных изделий.

В борьбе с огнем были задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы", оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара.

Отметим, что среди всех окислов группы NOx самым опасным для окружающей среды и человека является именно диоксид азота. Класс опасности – второй. Это значит, что диоксид относится к высокоопасным веществам. Предельно допустимая максимально-разовая концентрация (ПДК) диоксида азота в воздухе населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, среднесуточная – 0,04.

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