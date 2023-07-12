Определены количество команд и формат КПЛ - 2024

По итогам сезона 2023 года чемпионат покинут три клуба, а на повышение должна пойти лишь одна команда первой лиги.

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В Астане состоялось очередное заседание общего собрания членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По итогам заседания члены Лиги утвердили изменения в Устав ПФЛК, обсудили распределение вознаграждения по Кубку Республики Казахстан, приоритетные направления развития ПФЛК, а также определили формат соревнований на ближайший сезон, который предусматривает участие 14 команд.

Согласно действующему регламенту, по итогам сезона 2023 года чемпионат покинут три клуба, а на повышение должна пойти лишь одна команда первой лиги.

"Члены Лиги озвучили предложение оставить количество клубов, покидающих высший дивизион, но увеличить количество команд первой Лиги, которые получат возможность в повышении, до трех, сохраняя при этом спортивную составляющую", - говорится в сообщении ПФЛК.

Наряду с этим было предложено сохранить количество клубов первой Лиги, покидающих турнир – три команды, но увеличить количество команд, идущих на повышение со второй лиги - с 2 до 4. Таким образом, количество участников первенства среди клубов первой Лиги должно увеличиться до 16 команд.

Вторая Лига на следующий сезон должна сохранить нынешний формат проведения турнира с делениями на две конференции.

Данные предложения Лиги будут вынесены на рассмотрение Исполкома КФФ, добавили в Профессиональной футбольной лиге Казахстана.