Определены победители республиканского дебатного турнира среди молодежи РК

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Помимо того, что мероприятие полностью на казахском языке, оно отличается тем, что каждая команда многоэтнична

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане в преддверии Дня Республики состоялся двухдневный республиканский дебатный турнир на Кубок Ассамблеи народа Казахстана «Ел бірлігі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Открытие дебатного турнира, организаторами которого выступили АНК, РОО «Ассамблея жастары» и РОО «Национальная федерация дебатов», состоялось в Доме Дружбы.

Как отмечается, Ассамблея народа Казахстана впервые провела такой дебатный турнир. Помимо того, что мероприятие полностью на казахском языке, оно отличается тем, что каждая команда многоэтнична.

В дебатах приняли участие команды городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Абайской и Жетысуской областей.

Так, по результатам дебатов, І место завоевали Даулет Нуркен и Элина Амурлаева.

Обладатели ІІ места – Жаксылык Бекхан и Бохромжан Турсунходжаев.

III место заняли Сламбек Елемес и Диана Хабибулина.

В номинации «Лучший медиа» награду получил Асет Ахмедов.

«Лучшим спикером» стал Исахан Нурбакыт.

 

#турнир #победители #дебаты

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