Определены ТОП-3 стартапа в сфере космических технологий

Общество, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Призовой фонд в 15 тысяч долларов победители разделили поровну.

Фото пресс-службы Международного технопарка ІТ-стартапов Astana Hub

В Space Tech Battle – битве стартапов, состоявшейся в рамках Central Eurasian Venture Forum в Алматы, приняли участие 10 ІТ-стартапов, направленных на развитие космических технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Международного технопарка ІТ-стартапов Astana Hub.

Жюри, в состав которого вошли профильные эксперты и инвесторы, определило трёх победителей: «Самым инновационным стартапом» стал IoVIT, номинации «Высокая ценность для человечества» удостоился SkillSat, «Будущее освоение космоса» - за стартапом Орбитальный экспресс.

Призовой фонд в 15 тысяч долларов победители разделили поровну.

Также в рамках форума прошел Silkway Accelerator Pitch Marathon - 6 стартапов (BILLZ, Kid Security, Trust Contract, Prosper Pay, Codify, Voiceloft) - участников совместной акселерационной программы Astana Hub и Google for Startups презентовали свои проекты инвесторам и представителям крупных корпораций и венчурных фондов.

По предварительным данным, в форуме приняли участие более 400 стартапов и 600 индивидуальных инвесторов, представителей венчурных фондов и корпораций. Во время быстрых встреч инвестор-стартап, стартап баттлов и переговоров стартаперы договорились с инвесторами на 8 миллионов долларов инвестиций в свои проекты, тем самым побив рекорд прошлого года в 5 миллионов долларов.

Мероприятие организовали Astana Hub совместно с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Участники Space Tech Battle:

- NU Rover – проект, направленный на строительство первого марсианского ровера в Центральной Азии;

- SkillSat - образовательные наборы, с помощью которых ученики могут собрать собственный наноспутник и запустить его в стратосферу;

- Black Aerospace - мобильный ракетный комплекс сверхлегкого класса для вывода микро и нано спутников на орбиту;

- IoVIT - интернет важных вещей - дешевая и надежная связь с удаленным оборудованием, выполняющим такие важные функции, как стратегическая инфраструктура, логистика и производственный контроль;

- Spaceborn создают новое поколение технологии космических запусков;

- Orbital display - глобальный канал передачи визуальной информации и данных из космоса;

- Орбитальный Экспресс - космические перевозки и орбитальные услуги;

- ExoMach разрабатывают роботов для замены людей в опасных условиях;

- LorelAi - интегрированное решение на основе искусственного интеллекта для психологической поддержки и разрешения конфликтов в космических полетах;

- Мантисса - собственная сеть наземных станций с онлайн-платформой, работающая круглосуточно и без выходных  для прямого сбора данных со спутников ДЗЗ.

 

#конкурс #технологии #космос #проекты #победители #стартап

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