Опрос об использовании ИИ запустили в eGov mobile

Искусственный интеллект
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Дана Аменова
корреспондент

Результаты станут основой для дальнейших инициатив по развитию цифровых навыков и внедрению ИИ в повседневную жизнь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 3 по 9 марта Минцифры проводит опрос среди казахстанцев об использовании технологий искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz 

Участие можно принять через мобильное приложение eGov mobile, в разделе «Уведомления».   

Опрос включает 5 вопросов — о знании и применении ИИ, доверии к его решениям, а также о готовности обучаться работе с новыми технологиями.

По итогам опроса будет проведен анализ, а результаты станут основой для дальнейших инициатив по развитию цифровых навыков и внедрению ИИ в повседневную жизнь.

3 марта в Мажилисе был представлен законопроект «Об искусственном интеллекте», направленный на создание прозрачных и понятных правил использования ИИ в Казахстане.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев продемонстрировал концепцию международного центра искусственного интеллекта alem.ai.

 

#опрос #запуск #ИИ #EGov Mobile

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