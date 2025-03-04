Опрос об использовании ИИ запустили в eGov mobile

Результаты станут основой для дальнейших инициатив по развитию цифровых навыков и внедрению ИИ в повседневную жизнь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 3 по 9 марта Минцифры проводит опрос среди казахстанцев об использовании технологий искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

Участие можно принять через мобильное приложение eGov mobile, в разделе «Уведомления».

Опрос включает 5 вопросов — о знании и применении ИИ, доверии к его решениям, а также о готовности обучаться работе с новыми технологиями.

По итогам опроса будет проведен анализ, а результаты станут основой для дальнейших инициатив по развитию цифровых навыков и внедрению ИИ в повседневную жизнь.

3 марта в Мажилисе был представлен законопроект «Об искусственном интеллекте», направленный на создание прозрачных и понятных правил использования ИИ в Казахстане.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев продемонстрировал концепцию международного центра искусственного интеллекта alem.ai.