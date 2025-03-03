В Казахстане начнут регулировать сферу ИИ

Казахстан может стать второй юрисдикцией мира, где есть закон, посвященный вопросам ИИ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сегодня в Мажилисе впервые был презентован проект закона об искусственном интеллекте, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам депутата Мажилиса Екатерины Смышляемой, документ разработан группой мажилисменов для создания единой прозрачной правовой базы для внедрения технологий в экономику РК.

Презентуя проект, она напомнила, что ранее глава государства особенно отмечал важность правильной модели регулирования ИИ, поскольку, с одной стороны, это вопрос безопасности, с другой – вопрос развития.

«И здесь нам важно держать баланс. Еще 2-3 года ни одна страна не планировала законодательно регулировать эту сферу. Но каждая страна хочет создать максимально комфортные условия для технологий, чтобы быть в этом вопросе первой», – отметила спикер, добавив, что на сегодняшний день, наступил побочный эффект от технологий: возникли вопросы авторского права, инвестирования в отрасль и др.

Отмечается, что самый большой, объемный и единственный документ в этой сфере – это нормативный акт Европейского союза об искусственном интеллекте.

«Если правильно отработаем свой проект, мы, по сути, будем второй юрисдикцией мира, где есть закон, посвященный вопросам ИИ. Нейросети очень сильно воздействует на отрасли, важно, чтобы внедрение происходило безболезненно, тогда туда пойдут инвестиции. Еще один важный вызов – это защита авторских прав, защита данных», – сообщила Смышляева.

Согласно проекту, за правительством закреплена госполитика в области ИИ, также как и политика в области управления данными, которая находится на стадии утверждения. Комитет по ИИ в МЦРИАП будет заниматься регулированием, отвечать за реализацию технологии в различных сферах.

Ранее главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты.