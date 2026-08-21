Искусственный интеллект становится частью государственных услуг – Дмитрий Мун

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня технологии ИИ применяются в 16 государственных органах и уже использовались при обработке более 1,2 млн обращений граждан. Об этом заявил генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун, выступая на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке».

По его словам, цифровая трансформация постепенно охватывает все более сложные и социально значимые услуги. Так, через сервис eNotary за год проведено около 819 тыс. нотариальных действий онлайн с участием 4,6 тыс. нотариусов. Граждане могут дистанционно получать доверенности, согласия и другие нотариальные услуги.

Развиваются и специализированные ИИ-сервисы. ИИ-агент Qazaq Law уже предоставил более 130 тыс. юридических консультаций, а ИИ-терапевт прошел пилотирование в 38 клиниках. Работают цифровые консультанты по государственным услугам, правовым и налоговым вопросам, помощники для абитуриентов и по защите прав потребителей. Технология автоматического определения показаний газа ежемесячно используется более чем для 250 тыс. абонентов.

Следующим этапом становится создание Национальной платформы искусственного интеллекта – единой технологической среды для разработки и внедрения ИИ-агентов. Она уже интегрирована более чем со 120 государственными базами данных. На платформе работают свыше 50 AI-агентов, а число пользователей достигло 20 тыс. и увеличивается примерно на 20% ежемесячно.

«Фактически мы создаем своего рода фабрику цифровых агентов. Всего сегодня в Казахстане развивается 308 ИИ-агентов, ориентированных как на граждан, так и на государственных служащих», – отметил Дмитрий Мун.

Еще одним направлением цифровой трансформации становится переход к управлению на основе данных в реальном времени. В Казахстане формируется единый Data Lake, объединяющий данные из 125 государственных баз. На его основе уже реализовано 90 аналитических кейсов, доступных государственным органам для принятия управленческих решений.

Одним из ключевых продуктов этой инфраструктуры стала Цифровая карта семьи. В ней оцифрованы более 6,5 млн семей по 100 показателям на основе информации из 20 государственных баз. Система позволяет определять потребность семьи в социальной поддержке с учетом доходов, жилищных условий, здоровья, образования и других факторов.

По словам Дмитрия Муна, развитие цифровой инфраструктуры позволяет перейти к следующей модели – проактивному государству, когда гражданину не требуется самостоятельно искать необходимую услугу, собирать документы и подавать заявление. Государство на основе данных может заранее определить право человека на поддержку и предложить ее.

Такой подход уже реализуется через Социальный кошелек. В проактивном формате оказано порядка 8,7 млн государственных услуг. Система охватывает более 6 тыс. школ и 800 аптек. Через нее обеспечено свыше 100 млн порций горячего питания для 2,4 млн школьников и выписано более 18 млн рецептов.

«Это переход от принципа «гражданин обращается к государству» к модели, при которой государство само видит жизненную ситуацию гражданина и предлагает необходимую поддержку», – отметил Дмитрий Мун.

Параллельно Казахстан создает собственный технологический фундамент для развития искусственного интеллекта. Суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, включающий 512 GPU NVIDIA H200, занимает 86-е место в мировом рейтинге TOP500. Кластер Al-Farabium занимает 103-е место.

На этой инфраструктуре развиваются три национальные языковые модели – KAZLLM, Sherkala и AlemLLM. Крупнейшая модель обучена на массиве в 1,3 трлн токенов. Наличие собственных вычислительных мощностей и национальных моделей создает основу для дальнейшего масштабирования ИИ в государственном секторе и экономике.

Одновременно формируется массовая база AI-компетенций. Более 1 млн казахстанцев уже прошли обучение работе с ИИ, в том числе 670 тыс. студентов по программе AI-Sana и 300 тыс. педагогов.

Следующим этапом станет формирование системы, в которой ИИ, большие данные и проактивные сервисы позволят государству быстрее выявлять потребности граждан и предлагать необходимые решения.

Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств в Индексе развития электронного правительства ООН и входит в топ-10 по индексу онлайн-услуг ООН, занимая первое место среди стран СНГ.

Кроме того, Казахстан получил категорию «А» Всемирного банка по индексу зрелости GovTech и международную премию GovTech Prize в номинации «Инклюзивная цифровая трансформация». Страна также вошла в топ-3 Future of Government Awards 2023, а Smart Data Ukimet был признан лучшим проектом в сфере аналитики и Big Data в 2024 году.

При этом цифровые сервисы уже стали одним из основных каналов взаимодействия граждан с государством. Мобильный eGov предоставляет порядка 1,3 тыс. услуг, которыми ежемесячно пользуются около 7 млн человек. Гражданам доступны 40 цифровых документов, а только за 2025 год было выдано порядка 26 млн электронных цифровых подписей.

Для предпринимателей развивается eGov Business, предоставляющий 35 услуг примерно 90 тыс. пользователей.