Минэнерго приняло решение по оптовым ценам на сжиженный газ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж на период с 1 января 2025 по 30 июня 2025 года в размере 45 158 тенге за тонну без учета НДС», - говорится в документе.

Таким образом, цена останется той же, что была установлена с 1 июля 2024 года приказом МЭ от 26 июня 2024 года № 232.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 5 декабря 2024 года.