Опубликован список 20 самых дорогих проданных на аукционах произведений искусства

Айман Аманжолова
Каждый год коллекционеры и художественные институции тратят на аукционах сотни миллионов долларов, приобретая редкие шедевры. Эти громкие сделки отражают не только культурную значимость произведений, но и ту важную роль, которую искусство играет как символ статуса, наследия и финансовых инвестиций, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Приведенный список ранжирует 20 самых дорогих произведений искусства, когда-либо проданных на аукционах. Данные основаны на информации ARTnews. Среди лидеров рейтинга особенно выделяются несколько позиций: «Спаситель мира» Леонардо да Винчи значительно опережает остальные работы с рекордной ценой продажи в 450 миллионов долларов. Портрет Густава Климта 1914 года, который продали в этом году на Sotheby’s более чем за 236 миллионов долларов. В то же время сразу три картины Пабло Пикассо вошли в топ-20, что подчеркивает его неизменное влияние и доминирующее положение в мире искусства.

Фото:  © Visual Capitalist

Астрономические цены на аукционном рынке искусства обычно обусловлены сочетанием нескольких факторов: редкостью произведения, его происхождением и историей владения, культурным влиянием, а также репутацией художника. Известность порождает еще большую известность — покупатели готовы платить премию за работы с весомым историческим значением или за произведения, ранее находившиеся в престижных коллекциях.

Богатые все чаще рассматривают произведения искусства не только как объект страсти и эстетического удовольствия, но и как долгосрочное вложение средств и показатель социального статуса. Именно поэтому самые желанные работы — такие как произведения Климта, Уорхола или Моне — достигают девятизначных сумм.

Хотя аукционные дома Sotheby’s, Christie’s и Phillips регулярно попадают в заголовки новостей благодаря рекордным продажам, далеко не все ценные произведения искусства реализуются на публичных торгах. Многие сделки совершаются в частном порядке через дилеров и арт-брокеров — зачастую ради конфиденциальности или во избежание высоких аукционных комиссий.

В последние годы на аукционах заметно возрос интерес к произведениям современного и новейшего искусства, в частности к работам Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола, что отражает изменение вкусов и приоритетов в среде коллекционеров.

Из двадцати самых дорогих произведений искусства лишь одно — «Указывающий человек» Альберто Джакометти — является скульптурой. Это подчеркивает более широкий рыночный тренд: именно живопись стабильно удерживает лидирующие позиции по стоимости.

Такие факторы, как удобство экспонирования, многовековая художественная традиция и универсальная эстетическая привлекательность, обеспечивают живописи устойчивое доминирование на арт-рынке.

 

