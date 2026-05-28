ООН: Температура воздуха на Земле побьет новые рекорды

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) совместно с Метеорологическим бюро Великобритании выпустила доклад, в котором говорится, что в ближайшие пять лет средние температуры воздуха в мире останутся на рекордном уровне, а в некоторых регионах установят новые рекорды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно прогнозам, среднегодовая температура в 2026−2030 годах будет на 1,3−1,9°C выше среднего значения за период 1850−1900 годов. Исследователи отмечают, что с вероятностью 86% как минимум один год в период между 2026 и 2030 годами превзойдет 2024 год и станет самым теплым годом за всю историю наблюдений.

С вероятностью 91% ожидается, что в течение как минимум одного года в период с 2026 по 2030 год средняя температура временно превысит на 1,5°C средние показатели за период 1850–1900 годов. Этот уровень уже был временно превышен в 2024 году, когда средняя температура оказалась примерно на 1,55°C выше доиндустриального уровня.

В докладе отмечается, что прогнозируемая на пять лет средняя температура воды в центральной тропической части Тихого океана (регион Ниньо 3.4) указывает на тенденцию к развитию условий климатического феномена Эль-Ниньо, особенно в 2027 и 2028 годах.

Ведущий автор доклада Леон Хермансон отметил, что «в конце 2026 года мы снова ожидаем эффекта Эль-Ниньо. Это повышает вероятность того, что следующий, 2027 год, поставит новый рекорд по температуре».

Ранее аномальная жара уже накрыла Индию и Европу

#ООН #Европа #климат #жара

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства
Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане
Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе
Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов участилась в Казахстане
Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество развивается на принципах равноправия и взаимного уважения
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
ИИ-решения для казахского языка
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Дожди с грозами и температурные качели сменят весеннее тепл…
Парламент Венгрии приостановил выход страны из МУС
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]