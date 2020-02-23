Опять метель: какая погода ждет казахстанцев 23 февраля

Осадки в виде дождя и снега, метель и туман прогнозируют синоптики на большей части территории Казахстана 23 февраля, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает "Казгидромет"
, в воскресенье большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля пониженного давления, связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега.
На западную, северо-западную территорию РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью.
В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза. В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с. В Северо-Казахстанской, местами в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман.