Медики Кызылординской области обменялись опытом с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Более 20 врачей региона ознакомились с передовым опытом в медицине других стран.

– Делегация из нашей области прослушала международный обучающий курс «Первичная медико-санитарная помощь и стационарная помощь: опыт и инновации – опыт ОАЭ». И это очень полезно, ибо Объединенные Арабские Эмираты входят в первую десятку стран мира с развитой медицинской сферой, – рассказал прессе заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жангельды Шаймбетов. – Обмен опытом дает хорошую возможность ознакомиться с какими-либо преимуществами медицины других государств. Кроме того, выбор медицинских учреждений для обмена основан на аккредитации JCI.

JCI – это неправительственная организация, которая проводит оценку медорганизаций на предмет соответствия международным стандартам качества. Эта комиссия сущест­вует уже 70 лет. На сегодня аккредитация на соответствие стандартам JCI является самой престижной в мире.

Врачи, побывавшие в ОАЭ, рассказывают, что поездка была для них очень полезной.

– Впечатлило, например, то, что в этой стране каждый человек охвачен системой страхования, – рассказал главный врач Шиелийской районной больницы Нурлан Амир. – И эта сис­тема обеспечивает гражданам лечение в любой медицинской организации страны. Все четко налажено. Так, от коронавируса вакцинировано сто процентов населения Эмиратов.

Медики отмечают, что и в Кызылорде также в последнее время в медорганизациях прои­зошло много положительных преобразований. Есть чем гордиться, есть на чем работать.

– Наша поликлиника пополняется, к примеру, современным оборудованием, – рассказала главный врач городской поликлиники № 3 Кызылорды Гулистан Максутова. – У нас высокие показатели обслуживания населения. В целом сейчас очень большое внимание руководством страны уделяется здравоохранению. Позитивные перемены заметны повсеместно.