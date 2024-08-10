«Ордабасы» вновь всех разочаровал, а «Астана», напротив, впечатлила

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Два оставшихся в еврокубках казахстанских футбольных клуба провели первые поединки очередного раунда Лиги конференций УЕФА.

фото ФК "Астана"

Действующий чемпион страны шымкентский «Ордабасы» вновь продемонстрировал, что у него большие проблемы с мотивацией дорогостоя­щих игроков и тренерского штаба. Команда, которая исключительно неудачно выступает в еврокубковом сезоне, напомним, не смогла пройти в Лиге чемпионов скромный молдавский «Петрокуб», в Лиге конференций едва прошла «Дифферданж» из Люксембурга, победив лишь в серии пенальти.

Теперь же она споткнулась в первом матче с армянским «Пюником», уступив на арендованном поле в Алматы со счетом 0:1. И это на сегодняшний день лучшая команда Казахстана, в составе которой выступают игроки как нашей сборной, так и сборных других стран. При этом бюджет у нашего клуба сопоставим с финансированием всех трех вышеперечис­ленных соперников вместе взятых. Вот как тут не получать в свой адрес неприятные комментарии от всех болельщиков страны, переживающих за наш футбол?.. И даже если шымкентцы победят в ответном матче в Армении и пройдут дальше, то репутация у них, как говорится, останется сильно подмоченной.

Зато столичная «Астана», которая в национальном первенстве занимает сейчас всего лишь восьмое мес­то, исправно нам приносит очки в евротурнирах и повышает страновой футбольный коэффициент в Старом Свете.

Напомним, что в стартовом раунде нового сезона «Астана» прошла молдавский «Милсами», а в четверг провела выездной матч против румынского «Корвинула» и добилась тяжелой победы со счетом 2:1. При этом игроки казахстанской команды пропустили первыми мяч, но потом смогли переломить ход встречи и сделать красивый камбэк.

Теперь мы ждем ответного поединка в Алматы 14 августа и надеемся, что столичная дружина пройдет дальше. Победитель противостояния «Корвинул» – «Астана» встретится в следующем раунде с сильнейшим из пары «Сент Миррен» (Шотландия) – «Бранн» (Норвегия).

#Астана #Спорт #футбол

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