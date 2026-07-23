«Цифровизация — это возможность сделать службу лучше»: история специалиста воинской части 5573

Когда речь заходит о военной службе, многие представляют строевую подготовку, боевые задачи и охрану общественного порядка. Однако современная армия - это еще и высокие технологии, информационные системы и цифровые решения, которые ежедневно помогают военнослужащим выполнять поставленные задачи быстрее и эффективнее, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

За этой работой стоят люди, которые остаются за кадром, но без которых невозможно представить современную воинскую часть. Один из них — специалист службы цифровизации воинской части 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан Галымжан Шахпутов.

Мы поговорили с ним о том, почему он выбрал сферу цифровизации, какую роль технологии играют в армии и почему искусственный интеллект считает одним из главных достижений современности.

От увлечения компьютерами к службе в Национальной гвардии

Путь Галымжана в сферу цифровизации начался задолго до службы в армии. Еще в гражданской жизни он работал с компьютерной техникой и интересовался современными технологиями.

«Мне всегда было интересно разбираться в компьютерных системах, искать решения различных технических задач. Со временем я понял, что именно это направление мне действительно подходит. Во время службы появилась возможность работать в сфере цифровизации, и я решил развиваться именно в этом направлении», — рассказывает военнослужащий.

По его словам, современный специалист цифровизации должен обладать не только знаниями в области информационных технологий.

«Самое главное — ответственность, профессиональные знания и желание заниматься своим делом. Технологии постоянно развиваются, поэтому необходимо постоянно учиться и совершенствоваться», — говорит он.

Работа, которая не останавливается ни на минуту

Многие считают, что работа IT-специалиста заключается исключительно в ремонте компьютеров. На самом деле круг обязанностей значительно шире.

Галымжан отвечает за контроль работы серверов, компьютерной техники и информационных систем подразделения.

«Каждый день приходится выполнять большое количество задач. Это и настройка оборудования, и ремонт техники, и помощь военнослужащим в работе с различными системами и документами. Работа требует постоянного внимания и оперативного реагирования», — отмечает специалист.

Именно благодаря таким военнослужащим цифровая инфраструктура части работает бесперебойно, а командиры и подразделения имеют доступ к необходимой информации в любое время.

Армия становится цифровой

Сегодня технологии играют все более важную роль в деятельности Национальной гвардии.

В воинской части 5573 уже внедрены различные цифровые решения: информационные порталы, системы учета личного состава, электронные базы данных, а также платформы для проведения психологического тестирования военнослужащих срочной службы и офицеров.

По словам Галымжана, внедрение новых технологий заметно облегчило многие процессы.

«Большинство документов переведены в цифровой формат. Теперь необходимая информация всегда доступна, а многие задачи выполняются значительно быстрее. Это экономит время и делает работу более удобной», — рассказывает он.

Особенно заметны изменения в работе командиров подразделений.

«Благодаря цифровым системам руководители могут оперативно видеть отчеты, анализировать информацию и своевременно выявлять недочеты. Это помогает принимать решения быстрее и эффективнее», — объясняет военнослужащий.

Будущее уже рядом

Сегодня в подразделении продолжается работа над новыми проектами и разработками.

По словам специалиста, одновременно реализуется несколько перспективных цифровых решений, которые в ближайшее время будут внедрены в деятельность воинской части.

Особое внимание Галымжан уделяет молодым людям, которые интересуются информационными технологиями.

«Если военнослужащий разбирается в IT, он может участвовать в разработке новых проектов вместе со специалистами службы цифровизации. Такие инициативы помогают не только развивать свои навыки, но и приносить реальную пользу подразделению», — говорит он.

Искусственный интеллект и новые возможности

Из всех современных технологий больше всего Галымжана впечатляет искусственный интеллект.

«Сегодня искусственный интеллект способен помогать человеку во многих сферах деятельности. Он обучается на огромном количестве данных и может существенно повысить эффективность работы. Думаю, за такими технологиями большое будущее», — считает специалист.

При этом сам он воспринимает цифровизацию не просто как внедрение компьютеров или программ.

«Цифровизация — это прежде всего трансформация процессов, которая помогает повышать эффективность работы и создавать новые возможности», — убежден военнослужащий.

Профессия, которой можно гордиться

Несмотря на высокую нагрузку и большое количество задач, Галымжан любит свою работу и видит в ней особый смысл.

«Сложностей не так много, но иногда бывает непросто из-за большого объема работы. Однако результат стоит этих усилий», — признается он.

Главным достижением своей службы специалист считает возможность участвовать в развитии современных технологий в армии Казахстана.

«Я горжусь тем, что могу приносить что-то новое в Национальную гвардию, помогать оцифровывать процессы и делать службу более современной. Когда понимаешь, что твоя работа действительно приносит пользу, это мотивирует двигаться вперед», — говорит Галымжан.

Сегодня цифровизация стала неотъемлемой частью современной армии, а специалисты этой сферы помогают внедрять новые технологии в повседневную деятельность войск.

История Галымжана Шахпутова — пример того, как профессиональный интерес к технологиям стал настоящим призванием. Служа в рядах Национальной гвардии, он вносит вклад в развитие цифровых решений и повышение эффективности служебной деятельности.

Пока одни военнослужащие обеспечивают безопасность страны на постах, другие поддерживают бесперебойную работу цифровых систем. Именно благодаря таким специалистам Национальная гвардия Казахстана остается современной, технологичной и готовой к выполнению самых сложных задач.