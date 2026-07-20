Военнослужащая Нацгвардии стала чемпионкой Азии по контактному джиу-джитсу

Спорт,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

Военнослужащая воинской части 6654 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан капитан Кымбат Ахметова блестяще выступила на чемпионате Азии по контактному джиу-джитсу, который проходил с 16 по 19 июля 2026 года в Алматы. По итогам соревнований она завоевала золотую медаль и стала чемпионкой Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Эта значимая победа стала результатом упорного труда, высокого уровня профессиональной подготовки, силы характера и стремления к победе. Успешное выступление на международной арене и возможность поднять Государственный флаг Казахстана — большая честь для каждого спортсмена.

Победа капитана Кымбат Ахметовой — это повод для гордости воинской части 6654 Национальной гвардии и всех войск правопорядка. Этот успех в очередной раз подтверждает, что военнослужащие Национальной гвардии добиваются высоких результатов не только в служебно-боевой деятельности, но и в спорте.

Военнослужащие Национальной гвардии неизменно демонстрируют дисциплину, стойкость и преданность Родине.

Личный состав воинской части 6654 Национальной гвардии поздравляет капитана Кымбат Ахметову с исторической победой на чемпионате Азии, желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в службе и новых побед на международной спортивной арене.

#Спорт #Нацгвардия

Популярное

Все
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Президент Венгрии подписал собственную отставку
С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште
В селе Смирново в СКО открыли пожарную часть после реновации
Онлайн-казино «Nomad Poker» с оборотом в 7,5 млрд тенге ликвидировали в СКО
Более пяти тысяч человек погибли из-за землетрясений в Венесуэле
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Платежи по единому QR-коду стали доступны всем казахстанцам
Военнослужащая Нацгвардии стала чемпионкой Азии по контактному джиу-джитсу
Мощный лесной пожар бушует в Испании
Открытую площадку в рамках идеологии «Закон и порядок» провели в Павлодаре
Единую платформу QazaqCreative запустили для представителей креативных индустрий
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Турнир FIDE – в Алматы
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
У нас 13 финалов!
Родники возвращаются к жизни
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком

Читайте также

Даурен Бекмуханбетов: Наша цель на Азиатских играх – бороть…
60 щенков вырастили в Кинологическом центре Нацгвардии за д…
Гвардеец стал победителем Кубка Азии по дзюдо
Стремление к вершине

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]