Военнослужащая Нацгвардии стала чемпионкой Азии по контактному джиу-джитсу

Военнослужащая воинской части 6654 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан капитан Кымбат Ахметова блестяще выступила на чемпионате Азии по контактному джиу-джитсу, который проходил с 16 по 19 июля 2026 года в Алматы. По итогам соревнований она завоевала золотую медаль и стала чемпионкой Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Эта значимая победа стала результатом упорного труда, высокого уровня профессиональной подготовки, силы характера и стремления к победе. Успешное выступление на международной арене и возможность поднять Государственный флаг Казахстана — большая честь для каждого спортсмена.

Победа капитана Кымбат Ахметовой — это повод для гордости воинской части 6654 Национальной гвардии и всех войск правопорядка. Этот успех в очередной раз подтверждает, что военнослужащие Национальной гвардии добиваются высоких результатов не только в служебно-боевой деятельности, но и в спорте.

Военнослужащие Национальной гвардии неизменно демонстрируют дисциплину, стойкость и преданность Родине.

Личный состав воинской части 6654 Национальной гвардии поздравляет капитана Кымбат Ахметову с исторической победой на чемпионате Азии, желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в службе и новых побед на международной спортивной арене.