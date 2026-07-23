Первый экзамен на огневом рубеже: молодые гвардейцы Атырау выполнили учебные стрельбы

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

Для молодого солдата этот день запоминается на всю жизнь. Первый выход на огневой рубеж, первое боевое оружие в руках и первые выстрелы, за которыми стоят недели напряженной подготовки, дисциплины и ответственности. Именно такой важный этап прошли новобранцы воинской части 5546 Национальной гвардии Республики Казахстан, дислоцированной в Атырау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках курса начальной военной подготовки молодые военнослужащие выполнили первое упражнение учебных стрельб из автомата АК-74. Цель находилась на расстоянии 100 метров, а перед каждым солдатом стояла задача не только продемонстрировать меткость, но и подтвердить умение грамотно обращаться с оружием, строго соблюдая требования безопасности.

Прежде чем приступить к выполнению упражнения, личный состав прошел тщательный инструктаж. Военнослужащим напомнили порядок действий на огневом рубеже, правила обращения с автоматом и алгоритм выполнения стрельбы. Лишь после проверки теоретических знаний и практических навыков новобранцы получили допуск к первому испытанию.

По словам заместителя командира воинской части подполковника Бахыта Муналова, первые стрельбы становятся важной вехой в профессиональном становлении каждого военнослужащего.

— Первый выстрел из боевого оружия — это не просто выполнение учебного норматива. Это момент, когда молодой человек начинает осознавать всю ответственность военной службы. Такие занятия формируют уверенность в своих силах, дисциплину и готовность к выполнению поставленных задач, — отметил офицер.

Большинство молодых солдат уверенно справились с упражнением, а некоторые продемонстрировали высокую точность стрельбы, подтвердив качественную подготовку и серьезное отношение к службе.

Для военнослужащего срочной службы Нурболата Джандарбекова этот день стал одним из самых значимых с момента призыва.

— Впервые выполнить стрельбу из боевого оружия — это особое чувство. Конечно, было волнение, но благодаря подготовке удалось сосредоточиться и показать хороший результат. Сегодня я еще больше понял, насколько почетно носить форму военнослужащего Национальной гвардии и какая ответственность лежит на каждом из нас, — поделился он.

Уже 25 июля молодые военнослужащие примут Военную присягу. После торжественной церемонии они официально пополнят ряды Национальной гвардии Республики Казахстан и приступят к выполнению служебно-боевых задач по охране общественного порядка, обеспечению безопасности граждан и охране важных государственных объектов.

#Атырау #Нацгвардия

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