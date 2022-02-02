Оседлали волну?

О первых признаках стабилизации ситуации по КВИ заявляют в Алматы.

Пятая волна эпидемии коронавирусной инфекции в мегаполисе на минувшей неделе продолжала нарастать – было зарегистрировало на 600 случаев больше, чем за предшествующую семидневку.

– Но с 27 января зарегистрирована тенденция к стабилизации эпидситуации на уровне 1 900–2 300 случаев в сутки, – сообщила заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова. – Хочу особо отметить и поблагодарить жителей Алматы за проявленную ответственность, ведь за неделю количество ревакцинированных увеличилось почти на 42 тысячи человек, или на 36%.

Такой подъем гражданской сознательности позволил увеличить иммунную прослойку городского населения до 56,8% (52,6% вакцинированных плюс 4,2% переболевших с начала пандемии), что и послужило одной из главных причин стабилизации заболеваемости. С таким оживлением прививочной кампании, считает специалист, можно рассчитывать на скорый выход из «красной» зоны.

Тем не менее с «омикрон»-штаммом связаны новые риски, в том числе подверженность заболеванию детей.

– На истекшей неделе зарегист­рирован значительный рост заражений среди детей до 14 лет – на 5,4% и подростков – на 1%, а также лиц старше 60 лет – на 3%. Среди малышей до года, напротив, отмечается небольшое снижение – с 450 до 438 случаев, но их доля среди заболевших детей все еще значительна – 22,8%, – привела данные спикер.

На фоне первых признаков спада инфекционной волны в Алматы приняли новые послаб­ления карантинных требований. Во-первых, для объектов, участвую­щих в проекте Ashyq, режим работы больше не рег­ламентируется. Во-вторых, при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей таких заведений дея­тельность вообще ничем не ограничивается. Посетителей с нейтральным «синим» статусом теперь тоже можно пускать в кафе, кинотеатры и спортзалы, но при условии, что эти заведения будут работать с ограничениями по наполняемости.

Также заместитель руководителя алматинского ДСЭК рассказала о нормах ограничений и разрешений в отношении лиц, контактных с больными КВИ.

– Не изолируются на домашний карантин при наличии документального подтверждения ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, – сообщила Асель Калыкова. – На седьмой день проводится обследование на COVID-19 методом ПЦР. При отрицательном результате ПЦР-исследования домашний карантин завершается. Если на седьмой день лабораторное обследование на COVID-19 не проводилось, домашний карантин продолжается до истечения 10 суток с момента изоляции.

Пока чаще всего заражаются КВИ неработающие и самозанятые алматинцы, работники различных организаций и офисов, а также пенсионеры.

– Наиболее вероятными мес­тами заражения остаются объек­ты торговли, общественный транс­порт. Кроме того, инфицирование может произойти в семье, на работе, – добавила санврач.