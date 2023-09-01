Осенняя призывная кампания стартовала в Казахстане

Фото: пресс-служба Минобороны РК

С первого сентября начинается осенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Об этом сообщили в министерстве обороны РК.

По данным ведомства, призывная кампания продлится до 31 декабря. На базе призывных пунктов местных исполнительных органов работают 195 городских и районных призывных комиссий.

"Особенность нынешнего призыва – возросшая открытость. Она обеспечивается участием в работе призывных комиссий представителей Комитета солдатских матерей и общественности. Всего этой осенью подлежит призыву свыше 19 тыс. человек. В ряды Вооруженных сил будет призвано свыше 8 тыс., в Национальную гвардию – 6 тыс., в Пограничную службу КНБ – 3 тыс., в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям по 300 человек соответственно", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, подготовка и призыв граждан на срочную воинскую службу процесс непрерывный. С момента приписки к призывным участкам местными органами военного управления проводится систематическое изучение граждан, подлежащих призыву. Для этого не только изучают документы призывника, но и проводят практическую работу с молодым человеком.

"К началу призывной кампании во всех регионах под руководством заместителей акимов областей, городов и районов, возглавляющих призывные комиссии, проведены инструкторско-методические занятия с членами призывных и медицинских комиссий. Отметим, что по поручению Главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными государственными органами налажена работа по повышению престижа и привлекательности срочной воинской службы, направленная на улучшение социального самочувствия военнослужащих срочной службы и членов их семей. На сегодняшний день реализованы мероприятия по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы", – сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, в учебных центрах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований проводится подготовка по военно-учетным специальностям с выдачей военнослужащим свидетельств государственного образца. С учетом их специфики они будут востребованы в реальном секторе экономики.

В Минобороны добавили, что более 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу. На сегодняшний день на бесплатной основе в вузы поступили более 180 отслуживших в армии казахстанцев, на платной – более 400.

"Следует отметить, что в настоящее время постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и призывников осуществляется в автоматическом режиме при перемене места жительства. Кроме того, в ближайшее время отменяется выдача призывникам удостоверений о приписке к призывным участкам и выдача военных билетов гражданам, не проходившим воинскую службу", – заключили в ведомстве.