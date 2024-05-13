Оскорблял глухонемого таксиста: суд вынес приговор в Астане

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Как уточняется, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении К. по факту совершения мелкого хулиганства.

По обстоятельствам дела следует, что К., передвигаясь на такси, выражался нецензурной бранью, унижая честь и достоинство водителя такси. Своими действиями К. проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок.

В ходе судебного заседания К. признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевший С. с помощью сурдопереводчика пояснил, что К. требовал шнур от зарядки телефона, затем начал оскорблять его и выражаться нецензурными словами. В силу состояния своего здоровья не мог объяснить пассажиру о его неприличном поведении, лишь остановил машину.

Обстоятельства совершенного правонарушения, помимо признательных пояснений К., подтверждаются видеозаписью с места происшествия.

«Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Судом мера взыскания в виде 15 суток ареста назначена с учетом степени и характера совершенного деяния, личности виновного, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности за однородные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность», – говорится в официальном сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в соцсетях распространилось видео с участием пьяного пассажира, который оскорбляет таксиста.