Основа основ – благополучие людей

В рамках инициативы Президента по улучшению благосостояния сельчан партией «Amanat» реализуется проект «Ауыл аманаты», на который из республиканского бюджета предусмотрено выделение 1 трлн тенге. В частности, Туркестанской области на 2023–2025 годы предназначено 11 млрд тенге, намечена выдача кредитов порядка 3 тыс. граждан.

Благодаря низкой процентной ставке и благоприятным условиям развития бизнеса спрос на такую поддержку в регионе высокий. Для выделения дополнительно еще 14 млрд тенге подана заявка в Министерство сельского хозяйства.

Однако, по данным партии «Amanat», из 100 млрд тенге, предусмотренных по данной программе в текущем году, по стране выделено всего 7 млрд тенге. От имени фракции полит­объединения в Правительство направлен депутатский запрос по оперативному решению данного вопроса. Ведь проблемы с кредитованием сказываются на развитии аграрного сектора.

Еще одна проблема состоит в том, что отечественные сельхозпроизводители не могут получить достойную оплату за свой труд из-за засилья дешевого импортного товара. И решение этого вопроса не терпит отлагательства.

Все поручения Президента находятся в центре внимания депутатов. Например, нас заботит, какие меры принимаются для восполнения дефицита бюджета. Глава государства поручил найти решение путем экономического развития, а не за счет различных выплат, налогов, штрафов или других средств, выделенных на поддержку предпринимательства. Хотелось бы, чтобы исполнительная власть не забывала, что проект «Ауыл аманаты» является одним из программных в сфере развития сельского хозяйства.

«Депутаты должны внести важный вклад в укрепление парт­нерства власти и общества, дальнейшую реализацию концепции «слышащего государства». В первую очередь это касается партии «Amanat», победившей на выборах. Надеюсь, огромный опыт и широкая поддержка в обществе позволят ей стать одной из главных движущих сил намеченных преобразований», – отметил Президент после парламентских выборов 2023 года.

В Мажилисе много инициативных и энергичных депутатов, которые предлагают смелые решения и оригинальные подходы. Изменения, внесенные в избирательную систему, соз­дали условия для увеличения количества политических партий в Парламенте и позволили гражданам избрать депутатов от одномандатных округов. Это шаг к формированию «влиятельного Парламента, подотчетного Правительства».

На рассмотрении Мажилиса сейчас находится немало законопроектов. В том числе такие важные, как Налоговый кодекс, законодательство о судебной сис­теме, о деятельности банков. Мои коллеги поднимают вопрос о том, чтобы разработкой законопроектов занимались только депутаты, поскольку законодательным органом является Парламент.

При работе над законопроектами мажилисмены в первую очередь принимают во внимание благополучие народа, ведут активные дискуссии для привлечения в регионы средств из республиканского бюджета. За каждым депутатом стоят тысячи избирателей и партия, доверие которых они стремятся оправдать.

В реализации поручений Президента и государственной политики в целом «Amanat» играет большую роль. Направления деятельности партии вплотную переплетаются с приоритетами предвыборной программы Главы государства.

Ежедневно партия проводит приемы граждан, ведется изучение и анализ обращений казах­станцев, принимаются решения, предлагаются соответствующие изменения в законы. Так, членами фракции партии «Amanat» внесено 2 030 поправок в 45 законов, еженедельно в адрес Правительства направляются депутатские запросы.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул важность владения граж­данами основами финансовой грамотности, а также цифровыми навыками. Проект партии «Қарызсыз қоғам» позволяет казахстанцам научиться эффективно управлять своими финансами, не попадаться на удочку мошенников, в том числе действующих в киберпространстве. Президент поручил масштабировать этот проект, и «Amanat» уже помогла более 70 тыс. граждан освоить азы финансовой грамотности. Среди них есть и те, кто, пользуясь полученными знаниями, решил начать свое дело.

В целом этот проект помогает людям более рационально подходить к ведению своего бюджета, научиться тратить и копить с умом. Следствием успеха данного партийного проекта стало и поручение Президента о внедрении в школах и вузах образовательных программ по основам финансовой грамотнос­ти и цифровой гигиены.

Принимаются меры, в том чис­ле законодательные, и для решения других насущных вопросов. Приняты законы, нацеленные на защиту казахстанцев от бытового насилия, ужесточено наказание за такие преступления. Особое внимание уделено вопросам защиты прав женщин и детей, профилактике буллинга, в том числе в Интернете.

Но вместе с законодательными мерами необходима также широкая общественная работа для искоренения подобных явлений. Нужно образовывать и воспитывать детей, родителей, общество в целом. Здесь стоит обратить внимание на успешный опыт зарубежных стран и применять его, адаптировав к нашим реалиям.

Кроме того, Президент в одном из своих выступлений указал на необходимость наряду с Комплексным планом по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков принять аналогичный план по борьбе с игровой зависимостью. Депутаты провели в этом направлении большую работу.

В целом партия «Amanat» за прошедший с выборов короткий срок проделала большую работу, направленную на рост качества жизни и благосостояния казахстанцев. Слаженная работа политобъединения в Мажилисе Парламента дает результаты.

Хочу отметить значительную заслугу в этом председателя партии «Amanat» и спикера Мажилиса Ерлана Кошанова. Как сказал Президент, для формирования влиятельного Парламента нужны партийцы, которые со всей ответственнос­тью относятся к своей работе. В конечном счете мы все стремимся к общей цели – процветанию нашей страны.