В ходе беседы обсуждались актуальные тенденции в современной отечественной литературе. Президенту была представлена информация о текущей деятельности и планах работы Союза писателей.

Улыкбек Есдаулет также рассказал о подготовке к Форуму писателей стран Азии, который состоится в нынешнем году в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важную миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации. Глава государства дал высокую оценку деятельности Союза писателей и пожелал казахстанским литераторам творческих успехов, сообщила пресс-служба Президента.