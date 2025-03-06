Особое внимание развитию отечественной индустрии

инфографика Павла Цедилина

Индикативная цифра

В Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ отметил необходимость решить первоочередные инфраструктурные проблемы, в первую очередь – в энергетическом секторе и коммунальном хозяйстве.

На сегодня в стране энергетическая и коммунальная инфраструктура 87 предприятий-монополистов в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения изношена на 65–100%. Ежегодный естественный износ коммунальных сетей достигает 2–3%, или 4–5 тыс. км. При этом действующая инфраструктура эксплуатируется уже более полувека.

В конце прошлого года, согласно поручению Президента, был утвержден Национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов, рассчитанный на 2025–2029 годы и нацеленный на обеспечение надежного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг по всей стране, строительство новых мощностей и снижение изношенности инженерных коммуникаций до 40%.

Всего нацпроект включает в себя два основных блока: модернизацию коммунальных сетей и генерацию электроэнергии. Чтобы привести энергетическую и коммунальную инфраструктуру в нормативное состояние, планируется обновить 84,7 тыс. км сетей. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге.

Кроме модернизации существующих инженерных сетей планируется ввести дополнительные генерирующие мощности за счет модернизации и реконструкции существующих активов и строительства новых источников генерации суммарной мощностью 7,3 ГВт. Объем инвестиций в сферу модернизации и строительства новых энергообъектов до 2029 года составит 6,2 трлн тенге. При этом выполнение соответствующих проектов будет осуществляться в рамках существующих механизмов рынка электрической мощности и не потребует дополнительных мер по субсидированию со стороны государства.

Таким образом, для осуществления нацпроекта будет привлечено 13 трлн тенге из средств БВУ, национальных финансовых институтов развития и международных финансовых организаций. Это индикативная цифра, пояснил в ходе брифинга в Правительстве вице-премьер Канат Бозумбаев, она может измениться после того, как компании разработают свои инвестиционные планы, определятся подрядчики и проектная документация пройдет экспертизу.

Снизить степень изношенности

По данным Министерства энергетики, средний уровень изношенности электрических сетей составляет более 70%. Учитывая сложившую ситуацию, национальным проектом предусмот­рено обновление 77,5 тыс. км электрических сетей на 2,7 трлн тенге. По итогам исполнения запланированных мероприятий амортизация электрических сетей уменьшится с 72,3 до 45,4%.

До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что поз­волит снизить средний износ оборудования электростанций на 15%. Также в рамках нацпроекта предусмотрены замена и реконструкция 1 622 км старых сетей теплоснабжения и строительство новых на общую сумму 1 575,8 млрд тенге.

Помимо высокого износа инженерных сетей большое внимание отводится проблеме нерационального использования коммунальных ресурсов. Например, средний расход воды на производство единицы продукции (на 1 доллар ВВП) в Казахстане составляет 109 кубометров, что втрое больше, чем в России и США (44 кубометра), и вшестеро больше, чем в Австралии (21 кубометр). Беспокоит и по-прежнему высокая энергоемкость отечественной экономики.

В 2022 году показатель энергоемкости ВВП составил 0,32 тнэ на тысячу долларов, что в 3,2 раза выше, чем в странах ОЭСР, и вдвое больше среднемирового уровня. Эти данные говорят о необходимости комплексного подхода к внедрению современных технологий тепло-, электро- и водосбережения, повышения энергоэффективности, цифровизации инфраструктуры и оптимизации управления ресурсами.

Индивидуальный подход

В восемнадцати регионах рес­публики были пересмотрены принципы тарификации питье­вой воды для физических лиц, введены социальные нормы пот­ребления. Алгоритм таков: чем больше потребляешь, тем больше платишь, то есть для неэкономно потребляющих абонентов тариф становится выше. Работа в этом направлении продолжается.

Дифференцированный тариф на услуги водоснабжения и теплоснабжения способствует внедрению в стране культуры экономии и рационального потребления. Дополнительный доход будет направлен на модернизацию и реконструкцию инф­раструктуры и оборудования.

По данным Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ, опыт внедрения социальных норм потребления в шести регионах (Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской областях, области Улытау, городах Алматы и Шымкенте) по итогам 2024 года показал, что в среднем ежемесячно удавалось сэкономить 1,65 млн кубометров воды.

Для реализации нацпроекта планируется привлечь инвестиции и разработать механизмы, стимулирующие участие частных компаний в модернизации инфраструктуры.

– Мы фокусируемся на прио­ритетных проектах, охватываю­щих более 80 субъектов с высоким уровнем изношенности сетей и еще более 50 со средним уровнем износа. Эти проекты будут финансироваться через семь различных механизмов, обеспечивая гибкость и доступность финансирования для каждого региона, – пояснил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев в ходе брифинга в Правительстве.

Субъекты естественных монополий (СЕМ) получат возможность воспользоваться прямым финансированием через Банк развития Казахстана, банки второго уровня, МФО или Фонд развития промышленности. Им будут доступны лизинговое (ФРП), синдицированное и софинансирование, облигации («Байтерек», КЖК, МИО, частный сектор), бюджетные кредиты. Иными словами, для каждого предприятия будет подобрана индивидуальная модель финансирования, что позволит эффективнее решать задачи модернизации и обновления инфраструктуры по всей стране.

Решения об изменении тарифов будут приниматься с учетом социально-экономической ситуации каждого региона пос­ле публичных обсуждений с пот­ребителями.

Долгосрочные инвестиции

Нацпроект обеспечит долго­срочное финансирование для осуществления инвестиционных проектов в коммунальном и энергетическом секторах в необходимом объеме, отмечают в Миннацэкономики. Финансирование сроком до 20 лет позволит распределить возврат инвес­тиций на длительный период, что минимизирует ежегодные денежные оттоки по обслуживанию финансирования.

В структуре тарифов доля инвестиций сейчас не превышает 15% в теплоснабжении и 25% – в электроэнергетике. Для масштабного обновления и ремонта сетей планируется эти показатели довести до 40–45%. Расчеты проведены: давление на тарифы будет минимальным, увеличение – разумным, благодаря долгосрочным инвестиционным программам, распределенным на 20 лет, сказал на брифинге в Правительстве вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

При этом в нацпроекте акцентировано особое внимание на развитии отечественной индустрии: планируется открыть предприятия обрабатывающей промышленности, производящие продукцию, которая будет использоваться для модернизации коммунальной инфраструктуры республики.

– Как следствие, будут созданы новые производственные мощности обрабатывающей промышленности страны и новые рабочие места, снизится импортозависимость, будет обеспечен дополнительный прирост экономики, – отметил Арман Касенов.

Важно и то, что нацпроектом установлены обязательства по обеспечению доли продукции отечественного производства среди поставщиков и разработаны мероприятия по поддержке казахстанских производителей. Установлены обязательства по обеспечению доли продукции отечественного производства на уровне 20% к 2025 году с ежегодным увеличением на 10%, чтобы к 2029 году достичь 60%, отмечают в Министерстве промышленности и строительства.

Для достижения этой цели разработан ряд мероприятий, включая заключение офтейк-контрактов по локализации новых производств и создание электронной платформы закупок, обеспечивающей прозрачное взаимодействие между поставщиками и подрядчиками.

Как заверяют в ведомстве, электронная платформа (новая либо развернутая на базе существующей) будет понятной и простой в использовании для подрядчиков и производителей. Она станет не только площадкой для закупа и заключения договоров, но также инструментом мониторинга закупаемых товаров по цене, виду и объему, отслеживания внутристрановой ценности как отдельно взятых проектов, так и всего нацпроекта.

По предварительным данным Министерства промышленности и строительства, для модернизации энергетического и коммунального секторов до 2029 года потребуется свыше тысячи различных товаров на 4,4 трлн тенге. Среди них – оборудование и материалы для модернизации сетей, станций тепло-, водоснабжения и канализации.

– Опираясь на предоставленные данные, министерством с участием отечественных товаропроизводителей проанализирован перечень необходимых товаров. Проведен ряд отрас­левых совещаний с участием представителей бизнеса. Сформирован список из 187 предприя­тий, произ­водящих 711 видов продукции на 3,4 триллиона тенге, – сказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

На сегодня отечественные товаропроизводители полностью обеспечивают потребность внут­реннего рынка в железобетонных изделиях, полиэтиленовых трубах, котлах, определенных видах трансформаторов, кабельной продукции и выключателях. Более того, в Казахстане есть потенциал для локализации производства более чем 330 товарных позиций.

Для того чтобы облегчить подрядчикам процесс закупок, планируется создать реестр казах­станских товаров и поставщиков, отвечающий требованиям нацпроекта, – он будет содержать детальное описание товаров казахстанских производителей.

Добавит закупкам прозрачности и система, которая унифицирует коды товаров различных классификаторов от проектирования, сметной документации, казахстанского производства до импорта. Для этого будет внед­рена единая архитектура учета материалов и оборудования (посредством разработки единого классификатора товаров либо ключей их перехода) в рамках действующих государственных баз товаров и реестров.

Социальная поддержка, транспарентность и контроль

Безусловно, все запланированные в нацпроекте мероприятия повлияют на рост коммунальных тарифов, но, как уже было неоднократно озвучено, он будет минимальным и не окажет заметного давления на стоимость продуктовой корзины и инфляцию. Причем для граждан с низкими доходами предусмотрена господдержка: жилищная помощь на погашение коммунальных услуг, социальная помощь на погашение коммунальных услуг и адрес­ная социальная помощь.

– Повышение стоимости коммунальных услуг приведет к увеличению прожиточного минимума и, соответственно, изменению черты бедности, влияющей на размер адресной социальной помощи (АСП). Министерство труда и социальной защиты населения готово к этим изменениям. Всем казахстанцам, имеющим доходы ниже черты бедности, будет оказана адресная социальная помощь, – разъяснил в ходе брифинга в Правительстве вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин.

Как уточняют разработчики нацпроекта, будут внедрены современные цифровые решения, которые обеспечат прозрачность и контроль процесса предоставления дотаций. В частности, планируется интеграция процедуры получения адресных дотаций на коммунальные услуги с сущест­вующими государственными цифровыми платформами. Будут автоматизированы процессы подачи заявок, рассмотрения и одобрения дотаций, а также их перечисления непосредственно на оплату коммунальных услуг, чтобы исключить нецелевое использование средств.

Такой подход к поддержке уязвимых слоев населения позволит оптимизировать использование бюджетных средств за счет сокращения объемов субсидирования тарифов для населения.

Кроме того, весь процесс осуществления национального проек­та будет оцифрован и автоматизирован, в частности, по учету коммунальных ресурсов в информационной системе Smart Turmys, управления данными топливно-энергетического комп­лекса Energy Tech и водоснабжения Water Tech.

При реализации нацпроекта будут обеспечены прозрачность и контроль всего процесса – от формирования документов до ввода объектов в эксплуатацию.