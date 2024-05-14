От наказания никому не уйти: политолог о приговоре Бишимбаеву

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Дана Аменова
Корреспондент

Политолог,  директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев высказался в Telegram-аккаунте по поводу итогов судебного процесса по резонансному уголовному делу Куандыка Бишимбаева, которого за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой приговорили к 24 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: vecher.kz

По словам эксперта, стоит выделить следующие ключевые аспекты этого дела. Ниже приводим его слова.

Психологический: отношения осужденного и погибшей, судя по всей озвученной во время суда от разных людей информации, явно развивались по схеме «палач-жертва». Основным фактором здесь является созависимость, вследствие которой оба участника принимают и поддерживают такие отношения, несмотря на всю их токсичность. Показательно, что Нукенова неоднократно уходила от Бишимбаева и снова возвращалась к нему. К сожалению, в Казахстане и других странах такие отношения в парах многочисленны, равно как и трагические случаи их прекращения вплоть до убийств и суицидов. По большому счету, это беда для обоих участников, независимо от выбранной каждым из них роли. Впрочем, вины с Бишимбаева и ему подобных это обстоятельство не снимает.

Политический: как один из ведущих представителей молодого поколения выдвиженцев экс-президента Нурсултана Назарбаева, Куандык Бишимбаев с учетом совершенного им преступления рискует теперь стать символом всего наихудшего, что проявилось во время правления его покровителя, вседозволенность, безнаказанность. Такую вероятность также усиливают его предыдущая судимость за совершение коррупционного преступления и недосиженный срок. Хотя, по иронии судьбы, Бишимбаев с 2017 года де-факто стал чужим как для прежней, так и для нынешней властвующей элиты. Сомнительно также ожидать публичное выступление в его поддержку кого-либо из членов ассоциации «Болашак», которую он когда-то возглавлял.

Правовой: создается впечатление о постепенном улучшении качества ведения судебных процессов. Понятно, что один процесс, пусть и резонансный, еще не является стопроцентным показателем этого. Но чем больше будет открытости в судах и непредвзятости судей, тем будет лучше и для самой системы, и для граждан как участников различных судебных разбирательств. На мой взгляд, как невовлеченного наблюдателя, судья и прокурор вели себя вполне профессионально. В частности, не было ощущения, что между ними есть какой-то сговор, как это в свое время происходило на разных и особенно политически мотивированных процессах. Можно также по-разному отнестись к стилю выступлений и доводам адвокатов подсудимых и потерпевших. Однако факт более-менее цивилизованной состязательности между ними очевиден. Надо также отдать должное присяжным заседателям и отсутствию какого-либо воздействия на них.


Информационный: помимо привычного освещения со стороны различных СМИ, чьи журналисты присутствовали на судебных заседаниях, еще и велась прямая трансляция всего процесса. Это позволило наблюдать за ним не только казахстанцам, но и интересующимся гражданам других стран. В результате люди получили информацию из первоисточника без каких-либо искажений и домыслов. Кроме того, было продемонстрировано, как проходят судебные процессы с участием присяжных. То, что многие видели раньше в разных зарубежных фильмах, получило отражение в реальности. В свою очередь, это способствует повышению уровня правовой грамотности и культуры у определенной части граждан.
 

Социальный: процесс довольно остро высветил печально известную и пока еще не решенную проблему семейно-бытового насилия. Следует ожидать, что суд и приговор некогда высокопоставленному чиновнику и его подельнику послужат серьезным уроком как для домашних насильников, так и страдающих от их действий членов семьи. Во всяком случае, в общественное сознание казахстанцев прочно внедряется мысль о том, что от наказания за совершение подобного рода преступлений не уйти любому человеку.

По мнению политолога, эффект дела Бишимбаева уже привел к широкому обсуждению темы семейно-бытового насилия и серии разоблачительных заявлений от пострадавших женщин. И если все это позволит одним гражданам наладить отношения в семье, другим – прекратить токсичные и разрушительные отношения, а третьим – элементарно сохранить здоровье и жизнь, то польза налицо.

#приговор #наказание #политолог #Андрей Чеботарев

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