89 проектов на 275 млрд тенге вошли в пул для льготного финансирования

Правительство
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Промежуточные результаты отбора проектов для финансирования на льготных условиях обсудили в правительстве представители Halyk Bank, Банка развития Казахстана, Аграрной кредитной корпорации, министерства сельского хозяйства под руководством вице-премьера Серика Жумангарина, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz

Фото: пресс-служба правительства

На 10 февраля Halyk bank отобрал 89 проектов на 275 млрд тенге. На первом этапе оценивались деловая репутация владельцев компаний, их опыт в реализации подобных проектов, отраслевая специфика, обеспеченность регионов конкретными видами продукции.

Пул проектов для льготного финансирования по линии Аграрной кредитной корпорации и Банка развития Казахстана будет сформирован с учетом вошедших в портфель БВУ. Механизмы финансирования отрабатываются. В числе потенциальных – еще 49 проектов на 88 млрд тенге.

Напомним, в конце прошлого года министерство сельского хозяйства сформировало портфель из 500 проектов, которые потенциально могут получить финансирование в рамках сотрудничества с Halyk Bank и финансовыми институтами АПК холдинга Байтерек. Эти проекты в основном ориентированы на приоритетные направления развития АПК: строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитие животноводства, проекты по орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей.

С учетом применения инструментов господдержки в виде субсидирования ставок вознаграждения, конечная ставка для заемщика – субъекта АПК – составит не более 6% годовых. Одно из основных условий – непрерывное финансирование проектов, отвечающих требованиям государственной политики развития сельского хозяйства.  

Серик Жумангарин также предложил фининститутам рассмотреть возможность финансирования оборотного капитала. Это инструмент поддержки сельхозпроизводителей для весенних полевых работ и производства удешевленных социально значимых продуктов питания. 

#Правительство #проекты #Серик Жумангарин

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