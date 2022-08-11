Отчет перед избирателями

Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Даурен Адильбеков в ходе рабочей поездки посетил Астраханский район Акмолинской области.

Депутат рассказал жителям села Каменка об итогах работы Сената Парламента РК за прошедшую сессию, а также обсудил актуальные вопросы, волнующие граждан.

– Фактически страна вступила в новый этап социально-экономического и политического развития. Совершенствовались способы защиты прав граждан, расширились возможности учас­тия населения в управлении страной. В ходе сессии особое внимание было уделено законодательному обеспечению комп­лексных мероприятий и общественно-политических инициатив, направленных на повышение благосостояния граждан. Приняты также нормы, призванные устранить социальное неравенство в обществе, всесторонне поддержать граждан с особыми потребностями, – сказал Даурен Адильбеков.

Депутат посетил многофунк­циональную спортивную площадку и общеобразовательную школу, отметив необходимость проведения ремонтных работ, в частности замены окон, пола и реконструкции системы отопления.

Также Даурен Адильбеков ознакомился с деятельностью молочно-товарной фермы ТОО «Камышенка», машинно-тракторной мастерской и технологиями изготовления кормовых культур в ТОО «Фермер 2002». В ходе встречи с сотрудниками предприятий парламентарий рассказал о программе повышения доходов населения, которая разработана в соответствии с поручением Главы государства.