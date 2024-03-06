Запретить детям телефоны во время еды рекомендуют врачи

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Отмечается, что 98% случаев ожирения кроется в нездоровом образе жизни, низкой двигательной активности, неправильном питании и переедании. Задача родителей с самого раннего возраста организовать для ребенка правильный режим питания и двигательной активности.

В центре рекомендуют формировать у ребенка правильные пищевые привычки, а именно ограничить сладости, выпечку, исключить сладкие газированные напитки. Приучать детей с детства пить воду, включать в рацион нежирное мясо, рыбу, натуральные кисломолочные продукты.

Увеличить потребление фруктов и овощей, зернобобовых, цельных злаков и орехов. Не разрешать есть перед телевизором, компьютером, со смартфоном или другими гаджетами.

Прививать ребенку любовь к движению с раннего возраста, а также соблюдать режим сна у детей.