Запретить детям телефоны во время еды рекомендуют врачи

В Национальном центре общественного здравоохранения привели рекомендации для профилактики детского ожирения, передает Kazpravda.kz
Отмечается, что 98% случаев ожирения кроется в нездоровом образе жизни, низкой двигательной активности, неправильном питании и переедании. Задача родителей с самого раннего возраста организовать для ребенка правильный режим питания и двигательной активности.
В центре рекомендуют формировать у ребенка правильные пищевые привычки, а именно ограничить сладости, выпечку, исключить сладкие газированные напитки. Приучать детей с детства пить воду, включать в рацион нежирное мясо, рыбу, натуральные кисломолочные продукты.
Увеличить потребление фруктов и овощей, зернобобовых, цельных злаков и орехов. Не разрешать есть перед телевизором, компьютером, со смартфоном или другими гаджетами.
Прививать ребенку любовь к движению с раннего возраста, а также соблюдать режим сна у детей.
– Доказана связь избыточного веса с недостаточным количеством сна у детей и взрослых. В среднем, дети должны спать не менее 9 часов. Родители должны быть примером здорового образа жизни для своих детей! Избежать серьёзных проблем со здоровьем как у себя, так и у ребенка можно, организовав здоровый образ жизни для всей семьи, – говорится в сообщении.