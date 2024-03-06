Запретить детям телефоны во время еды рекомендуют врачи

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Национальном центре общественного здравоохранения привели рекомендации для профилактики детского ожирения, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Отмечается, что 98% случаев ожирения кроется в нездоровом образе жизни, низкой двигательной активности, неправильном питании и переедании. Задача родителей с самого раннего возраста организовать для ребенка правильный режим питания и двигательной активности.

В центре рекомендуют формировать у ребенка правильные пищевые привычки, а именно ограничить сладости, выпечку, исключить сладкие газированные напитки. Приучать детей с детства пить воду, включать в рацион нежирное мясо, рыбу, натуральные кисломолочные продукты.

Увеличить потребление фруктов и овощей, зернобобовых, цельных злаков и орехов. Не разрешать есть перед телевизором, компьютером, со смартфоном или другими гаджетами.

 Прививать ребенку любовь к движению с раннего возраста, а также соблюдать режим сна у детей.

–  Доказана связь избыточного веса с недостаточным количеством сна у детей и взрослых. В среднем, дети должны спать не менее 9 часов. Родители должны быть примером здорового образа жизни для своих детей! Избежать серьёзных проблем со здоровьем как у себя, так и у ребенка можно, организовав здоровый образ жизни для всей семьи, –  говорится в сообщении.

#дети #здоровье #ожирение #рекомендации

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