Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают

Стать другом перемен

Басни в современном мире, полном электромобилей, компьютеров и складных смартфонов – это прекрасно. Особенно если чиновники посвящают басню углю. Это потрясающее историческое комбо, когда современность и архаика сплетаются

в ироничный клубок.

А про газ можешь?

Все, конечно, заметили креа­тив пресс-секретаря акима Талдыкоргана, который не так давно записал видео с призывом к населению запастись углем на зиму, зачитав строки из басни Крылова «Стрекоза и Муравей».

Видео завирусилось. Знакомые с детства строчки попали в цель:

Попрыгунья Стрекоза

Лето красное пропела;

Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза.

«Чтобы не быть Стрекозой, уважаемые жители, просим запастись заранее углем. Так как Талдыкорган является областным центром, здесь закупаются соседние районы. По­этому во избежание ажиотажа закупайтесь углем заранее», – сказал пресс-секретарь после декламирования известного произведения Крылова.

История не новая. Как только приближаются холода, начинается ажиотаж. А вместе с ним все на свете: паника, повышение цен, толчея в точках отгрузки топлива. Одним словом, все из прогнозируемого, что только может случиться, у нас обязательно случается внезапно.

Басня – уникальный жанр. Эти нестареющие произведения актуальны всегда и подходят на все случаи жизни. Случаев в нашей стране в последнее время происходит все больше, и мы обратились к классикам. А что еще из актуального могли бы сегодня нам прочитать пресс-секретари?

Про уголь не нашлось ничего путного. Зато есть отличный «Сказ про газ» Евгения Пермяка.

«Как нам увидеть вас, уважае­мый Газ? – спросили Дрова. И Газ ответил:

– Меня нельзя увидеть. Я, как и всякий Газ, невидим. Зато можно посмотреть на мое голубое пламя.

Сказав так, Газ загорелся десятком голубых язычков в отверстиях круглой горелки плиты. Горящие язычки походили на голубую корону. И Дрова воскликнули:

– Значит, вы король?

Газ расхохотался и шутливо ответил:

– Нет, я пока еще всего-навсего принц…»

Так поди же, попляши после таких сказок. И мораль здесь максимально прозрачна. Люди ждут газа, причем не первый год. А им рассказывают басни про необходимость своевременно закупать уголь. Своевременность во всем – это прекрасно. Но даже страшно подумать, куда могут начать тратить эту прорву свободного времени люди, которым станет не нужно топить печь углем, ходить с ведрами за водой…

Инквизиции на вас нет

У басни Крылова на этот счет потрясающая современная адаптация, которую произнес герой мультсериала «Футурама»: «Весь год кузнечик запасал травку на зиму, а осьминог тискал свою подружку и смотрел ящик. Потом пришла зима и кузнечик умер, а осьминог съел все его запасы и купил спортивный автомобиль. Понимаешь, как устроен мир?..»

Такие басни, конечно, чиновники не расскажут. Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают. Даже почтальоны, получающие по 40 000 тенге. Если по правде, то у нас все зарабатывают по 40 000. А роскошь, вероятнее всего, плод нашего воображения. Но зато суды и Антикор регулярно рассказы­вают, чем заканчиваются истории для «осьминогов».

За три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге. В доход государства возвращено 75 тыс. гектаров земли на сумму свыше 5 млрд тенге, а также возвращено более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.

Результаты работы комиссии поражают воображение. Всего три месяца работы, а какой результат! Единственное, что не нравится, – это название комиссии. «Незаконная концентрация экономических ресурсов» – это какой-то Эзопов язык. 523 млрд тенге – это никакая не концент­рация. Это грабеж собственной страны. Комиссия должна быть как инквизиция, чтобы от одно­го имени в дрожь бросало. Нейминг должен быть жестче и конкретнее, чтобы как в случае с названием ураганов не возникало иллюзий. Все эти «Катарины», «Айрис» и «Аманды» убаюкивают своими девичьими именами. Ураган должен, как оружие, вселять трепет: «Апач», «Смерч», «Кобра».

Впрочем, есть версия, что ураганы женскими именами американские военные синоптики стали именовать в честь своих жен и тещ, намекая на их буйный нрав. Но это уже совсем другая басня…

Имечко покрасивей

Живучесть басен легко объяс­нима. Басня живет тысячелетия, потому что способна постоянно находить новые и новые применения. Смысл басни «Квартет», написанной Крыловым в 1811 году, гораздо шире, чем первоначальный повод ее написания. Посвященная заседаниям Государственного совета басня стала гимном любой бюрократической организации, особенно если годами в ней только и делали, что пересаживали персонажей с места на место.

Про бесполезные движения много басен, притч и сказок. Вот из актуального: индийская народная сказка «Некрасивое имя».

В ней крестьянина звали Тхунт­хуния. Что ни день жена говорила ему:

– Какое у тебя некрасивое имя! Ничегошеньки оно не значит. Возьми себе другое – красивое.

Муж все отшучивался, но жена ему не давала покоя. Дни шли за днями, и она все твердила свое:

– Выбери себе имечко покрасивей!

Надоело Тхунтхунии с ней спорить. Рано поутру Тхунтхуния вышел из дому искать красивое имя. Шел он, шел и пришел в какую-то деревню. Там только что умер один человек. Его тело как раз несли на костер. «Мне повезло, – подумал Тхунтхуния. – Этот человек умер. Значит, я могу взять себе его имя». Подошел он к одному человеку и спрашивает:

– Братец! Кто это умер?

– Амарнатх.

Задумался Тхунтхуния: «Ведь Амарнатх – значит владыка бессмертных, а человек с таким именем все равно умер. Назовись я Амарнатхом, что проку? От смерти-то мне не уйти! Нет, в этом имени хорошего мало». С тем он и отправился дальше.

Дальше Тхунтхуния встретил голодного Дханпата, имя которого значит «богач». Затем увидал Лакгпмана, но владелец героического имени, словно навьюченный осел, тащил на себе тяжкий груз. И решил он, что Тхунтхунией останется, как с рождения и звался.

Дальше Тхунтхуния не пошел – вернулся домой. Дома жена спросила, какое имя он себе выбрал. Рассказал ей Тхунтхуния, что видел в дороге, и жена все поняла. Больше они о его имени не спорили.

Природа живых существ

Спорить можно и конструктивно. Нужно ли пенять на времена и происходящее вокруг нас сегодня? Пожалуй, нет. Даос­ская притча призывает стать другом перемен, чтобы суметь изменить других. Впрочем, может быть и не призывает. На то она и притча.

Конфуций сказал Лао Даню:

«Я много лет изучал все Шесть канонов – «Книгу Песен», «Книгу Преданий», «Записки о ритуале», «Записки о музыке» и «Книгу Перемен». Теперь я досконально постиг их смысл. Обладая этим знанием, я посетил семьдесят двух правителей уделов, но ни один из них не усмотрел в моих рассказах ничего полезного для себя. Как трудно убедить этих людей! Или трудно сделать понятным для мира праведный Путь?

– Вы бы лучше подумали, как вам повезло в том, что вы не встретились с мудрыми царями былых времен, – ответил Лао Дань. – Ведь Шесть канонов – это только мертвые следы муд­рецов. Разве в них заключен подлинный смысл их деяний? Вы же ведете речь только о следах. Следы появляются там, где ступила нога, но сами-то они совсем не нога! Белые цапли зачинают, глядя друг на друга немигающим взором. У насекомых это происходит, когда самец зовет самку сверху, а самка откли­кается снизу. Существо лэй само для себя служит и самкой, и самцом. Природу живых существ нельзя изменить, их судьбу невозможно поправить, время нельзя остановить, а действию Пути нельзя поставить преграду. Если следовать Пути, нет ничего невозможного, если же идти наперекор Пути, ничего нельзя свершить.

Конфуций не выходил из дома три месяца. Потом он снова пришел к Лао Даню и сказал:

– Вороны и сороки откладывают яйца, рыбы мечут икру, а те, кто с тонкой талией, претерпевают метаморфозы. Когда рождается младший брат, старший брат плачет. Слишком долго я не понимал, что значит быть другом перемен в мире. И если человек не умеет быть другом перемен, разве может он изменить других людей?

– Неплохо, – молвил в ответ Лао Дань. – Вы, кажется, все правильно поняли…»