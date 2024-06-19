Откровенные танцы в юрте: мажилисмен требует наказать участников скандального видео

По его словам, оскорбляющий национальные ценности видеоролик является уже крайностью

Фото: посольство РК в Венгрии

Народный избранник Самат Мусабаев выступил с резкой критикой провокационного творчества, затрагивающего патриотические чувства граждан, сообщает Kazpravda.kz

Видеролик с участием танцоров за короткое время завирусился в Казнете и вызвал возмущение большой части населения.

В адрес исполнителей вызывающей хореографии в стиле high heels от уятменов и блюстителей морали посыпались негативные комментарии, к которым присоединился депутат Мажилиса Самат Мусабаев. Он предлагает найти, наказать и дать правовую оценку действиям «артистов».

«Юрта, которая издревле была убежищем для наших ханов и кровом для нашего народа, к сожалению, подверглась информационной атаке. Вполне понятно возмущение народа на распространяемый в соцсетях видеоролик, на котором можно увидеть троих полуобнаженных, танцующих в юрте. Отвратительным является тот факт, что длинноногая прима, танцующая в центре – парень», – заявил он.

По мнению мажилисмена, создатели контента выразили собственное отношение по поводу петиции за запрет пропаганды ЛГБТ, которая всего за две недели собрала 50 тысяч подписей.

«Оскорбляющий наши национальные ценности видеоролик является уже крайностью, поэтому считаем необходимым, чтобы правоохранительные органы нашли героев ролика. Вместе с тем, посягательство на честь нашей нации – домбру, кобыз, юрту, национальную одежду и еду – должно расцениваться как злоупотребление, издевательство, преступное деяние, направленное на дискредитацию нации. Просим Генпрокуратуру и КНБ дать правовую оценку этому видеоролику и принять конкретные меры по нему», – заключил депутат.

Накануне также министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что такой контент может вызвать раскол в обществе.