Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях

Культура, Культура и общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала ролик в соцсетях с вызывающими танцами в юрте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

«Наша страна является светским государством, где Конституция гарантирует равные права и уважение к чести и достоинству всех граждан. В современном мире, где социальные сети и медиа играют важную роль, мы должны быть особенно внимательны к тому, какой контент создается и распространяется. Публикации и видеоролики, которые могут оскорбить чувства людей или нанести ущерб нашей культурной и национальной идентичности, недопустимы», - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, подобного рода контент может вызвать раскол и беспокойство в обществе, является провокационным и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Содержание видеоролика противоречит ценностям и традициям казахского народа.

«Очень важный момент: государственные социальные заказы предполагают особую ответственность за сохранение и продвижение наших традиционных ценностей. Отход от этих ценностей грозит серьезными последствиями для нашей культуры, традиций и обычаев. А наш долг - сохранить эти незыблемые основы нашего единства и стабильности», - написала она, призвав участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента.

Министр отметила, что уважение к национальным традициям и ценностям должно быть приоритетом в любой творческой работе.

«Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить наше богатое культурное наследие, которое должно объединять, а не разъединять наш народ», - добавила Аида Балаева.

Напомним, что в соцсетях был опубликован ролик, где в юрте, в одежде с национальными орнаментами, трое человек исполняют танец, который вызвал негативную реакцию пользователей.

#культура #мнение #Аида Балаева #провокационный ролик

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