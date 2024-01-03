Откровенный разговор вокруг Кантара должен быть частью политкультуры – эксперт

Однако, по его словам, технология захвата митинга давно апробирована и неоднократно использована специалистами.

"Можно организовать собственный митинг, можно «угнать» чужой. И для этого не нужны сверххаризматичные супермены, а лишь обученные особым психотехникам группы способных действовать синхронно ребят.

Такая техника была применена два года назад в ходе январских событий. Когда вышедшие на акции протеста мирные граждане оказались вовлечены в водоворот эмоций, стали вместе с другими крушить и ломать, избивать попавших под руку полицейских и совсем юных курсантов. Потом сами не могли объяснить, как неожиданно для себя оказались в числе мародеров и погромщиков", – отметил Калиев.