Откровенный разговор вокруг Кантара должен быть частью политкультуры – эксперт

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Глава государства в интервью газете Egemen Qazaqstan рассказал, что продолжает размышлять над причинами трагических январских событий. В этой связи политолог Талгат Калиев на своей странице в Facebook высказал мнение о том, что в стране еще не сформировалась культура проведения митингов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/talgat.kaliyev

Однако, по его словам, технология захвата митинга давно апробирована и неоднократно использована специалистами.

"Можно организовать собственный митинг, можно «угнать» чужой. И для этого не нужны сверххаризматичные супермены, а лишь обученные особым психотехникам группы способных действовать синхронно ребят.

Такая техника была применена два года назад в ходе январских событий. Когда вышедшие на акции протеста мирные граждане оказались вовлечены в водоворот эмоций, стали вместе с другими крушить и ломать, избивать попавших под руку полицейских и совсем юных курсантов. Потом сами не могли объяснить, как неожиданно для себя оказались в числе мародеров и погромщиков", – отметил Калиев.

Политолог считает, что ситуация усугублялась тем, что за десятилетия консервации политического процесса общество не сумело научиться традициям выражения мирного протеста, не сформировалась культура проведения митингов. Потому любое собрание было уязвимо перед манипуляторами.

"Сам масштаб амнистии 1 095 граждан из 1 205 осужденных ранее участников массовых беспорядков может охарактеризовать как большинство может, само того не осознавая, стать покорным орудием меньшинства, жертвой циничных манипуляций, как мало нужно специалистов для захвата любого митинга и трансформации его по своему сценарию.

С каждым разом открывается все новые подробности и детали происшедшего. И, пожалуй, откровенный и честный разговор вокруг этих событий должен быть частью нашей новой политической культуры", – подчеркнул политолог. 

#политика #общество #Кантар #митинги #отклик

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