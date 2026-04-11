Открывая новые имена

История этих соревнований берет начало в 1995 году. Республиканские состязания проводились по самбо в Кармакшинском районе по инициативе потомков Тайимбета Комекбаева. С 2022 года формат поменялся: турнир стал охватывать олимпийские виды борьбы, что дало импульс его развитию. Благодаря безупречному уровню организации и участию титулованных атлетов мемориал быстро обрел международное признание. Через этот ковер в разные годы прошли порядка ста победителей и призеров Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств. С прошлого года соревнования проводятся в областном центре при прямой поддержке акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.

На торжественной церемонии открытия к участникам и гостям обратились заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет и первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Дархан Сарсенов. В выступлениях было подчеркнуто, что в Приаралье борьбе как олимпийской дисциплине уделяется приоритетное внимание. Сегодня в регионе этим видом спорта занимаются более 1 600 человек. Примером успеха местной школы является Айдос Султангали, одержавший победу на чемпионате мира в Хорватии. Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Есеналин за значительный вклад в развитие массового спорта вручил сыну Героя Советского Союза Багбану Тайимбетулы нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Финальные поединки выдались нап­ряженными, а их результаты отразили острую конкуренцию. Победителями в своих весовых категориях стали: до 55 кг – Ихтиор Батиров, до 60 кг – Феруз Тухтаев, до 77 кг – Абдулло Алиев, до 97 кг – Худоерджан Шамшаддинов (все – Узбекистан), до 63 кг – Нурбол Багдаулет (представитель Кызылординской области), до 67 кг – Алмат Кебиспаев (Карагандинская область), до 72 кг – Адильхан Сатаев (Шымкент), до 82 кг – Диас Калтай (область Жетысу), до 87 кг – Ерасыл Женис (область Жетысу) и 130 кг – жамбылец Алишер Ерали. Победители и призеры отмечены специальными дипломами, медалями и солидными денежными призами.

Своими впечатлениями поделились сами участники. Представитель Узбекистана Абдулло Алиев, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года, высоко оценил уровень организации: «Я благодарен за теплый прием. Здесь не было легких схваток, каждый соперник заставлял выкладываться на сто процентов». Настоящим украшением соревнований стало выступление легенды казахстанской борьбы Алмата Кебиспаева. Несмотря на статус директора школы олимпийского резерва, титулованный борец продемонстрировал, что опыт по-прежнему берет верх над моло­достью. Одержав уверенную победу в категории до 67 кг, Алмат подчеркнул: «Я впервые на этом турнире и впечатлен его масштабом. Участие борцов из 20 стран делает его важнейшей площадкой. На ковре проигрывали даже те, кто недавно брал медали на чемпионате Азии в Бишкеке. Для меня было делом чести не снижать планку».

Мемориал Тайимбета Комекбаева вновь подтвердил репутацию кузницы талантов, где в условиях жесткой конкуренции рождаются будущие чемпионы мировых арен.