Открывая новые имена

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде завершился II Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Тайимбета Комекбаева. В схватках за награды престижных соревнований в десяти весовых категориях выступили порядка 200 борцов из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России, Бразилии, Индии, Китая, Монголии, Пакистана и Турции. Столь внушительный состав подтвердил статус мемориала как одного из ключевых событий спортивного календаря региона и важной площадки для укрепления международного сотрудничества.

фото Нурай Акжигитовой

История этих соревнований берет начало в 1995 году. Республиканские состязания проводились по самбо в Кармакшинском районе по инициативе потомков Тайимбета Комекбаева. С 2022 года формат поменялся: турнир стал охватывать олимпийские виды борьбы, что дало импульс его развитию. Благодаря безупречному уровню организации и участию титулованных атлетов мемориал быстро обрел международное признание. Через этот ковер в разные годы прошли порядка ста победителей и призеров Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств. С прошлого года соревнования проводятся в областном центре при прямой поддержке акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.

На торжественной церемонии открытия к участникам и гостям обратились заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет и первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Дархан Сарсенов. В выступлениях было подчеркнуто, что в Приаралье борьбе как олимпийской дисциплине уделяется приоритетное внимание. Сегодня в регионе этим видом спорта занимаются более 1 600 человек. Примером успеха местной школы является Айдос Султангали, одержавший победу на чемпионате мира в Хорватии. Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Есеналин за значительный вклад в развитие массового спорта вручил сыну Героя Советского Союза Багбану Тайимбетулы нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Финальные поединки выдались нап­ряженными, а их результаты отразили острую конкуренцию. Победителями в своих весовых категориях стали: до 55 кг – Ихтиор Батиров, до 60 кг – Феруз Тухтаев, до 77 кг – Абдулло Алиев, до 97 кг – Худоерджан Шамшаддинов (все – Узбекистан), до 63 кг – Нурбол Багдаулет (представитель Кызылординской области), до 67 кг – Алмат Кебиспаев (Карагандинская область), до 72 кг – Адильхан Сатаев (Шымкент), до 82 кг – Диас Калтай (область Жетысу), до 87 кг – Ерасыл Женис (область Жетысу) и 130 кг – жамбылец Алишер Ерали. Победители и призеры отмечены специальными дипломами, медалями и солидными денежными призами.

Своими впечатлениями поделились сами участники. Представитель Узбекистана Абдулло Алиев, бронзовый призер чемпионата мира 2025 года, высоко оценил уровень организации: «Я благодарен за теплый прием. Здесь не было легких схваток, каждый соперник заставлял выкладываться на сто процентов». Настоящим украшением соревнований стало выступление легенды казахстанской борьбы Алмата Кебиспаева. Несмотря на статус директора школы олимпийского резерва, титулованный борец продемонстрировал, что опыт по-прежнему берет верх над моло­достью. Одержав уверенную победу в категории до 67 кг, Алмат подчеркнул: «Я впервые на этом турнире и впечатлен его масштабом. Участие борцов из 20 стран делает его важнейшей площадкой. На ковре проигрывали даже те, кто недавно брал медали на чемпионате Азии в Бишкеке. Для меня было делом чести не снижать планку».

Мемориал Тайимбета Комекбаева вновь подтвердил репутацию кузницы талантов, где в условиях жесткой конкуренции рождаются будущие чемпионы мировых арен.

#Кызылорда #международный турнир #грекоримская борьба

Путь писателя и государственного деятеля
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Весна как состояние души
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Взгляд со стороны
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Курсанты почтили память героев
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

В школьной лиге – сильнейшие
Сила духа и верность традициям
Игра, объединяющая поколения
В Уральске состоялся Oral Winter Fest

