Отопительный сезон успешно завершен

ЖКХ
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Нынешний осенне-зимний период завершился в стране без серьезных сбоев, что подтверждает эффективность мер, принятых Правительством Казахстана.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Подготовка к сезону включала капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Все это позволило начать процесс снижения высокого износа ТЭЦ и тепловых сетей, – сообщил на брифинге в СЦК вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

По его словам, количество технологических нарушений на электростанциях сократилось на 27% (с 1 070 до 782 случаев), а случаев несоб­людения температурного графика – в 3,3 раза (с 215 до 65).

Значимым достижением стало улучшение статуса 12 ТЭЦ: девять из них перешли из «красной» зоны в «желтую», а три – из «желтой» в «зеленую». Среди улучшивших показатели – Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции.

В 2024 году введено 771 МВт новых мощностей, включая восстановленный блок Экибастузской ГРЭС-1 (500 МВт), новую турбину на Атырауской ТЭЦ (65 МВт) и модернизированный котел в Жезказгане (+43 МВт). Также запущены проекты ВИЭ на 163,35 МВт. Принятые в 2024-м меры позволили увеличить финансирование ремонт­ных работ на 44% по сравнению с уровнем позапрошлого года.

– Подготовка к следующему отопительному сезону уже начата, – подчеркнул Сунгат Есимханов. – В частности, запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин на электростанциях.

В рамках Национального проекта модернизации энергетики будет обновлено 77,5 тыс. км электро­сетей и 1,6 тыс. км теплосетей с общим бюджетом 4 трлн тенге. До 2029 года намечено снизить износ соответствующих сетей до 45 и 42%. В сфере генерации планируется ввод 7,3 ГВт новых мощностей.

Приоритетом остается развитие ВИЭ. В 2025 году на аукционные торги по отбору соответствующих проектов выставлено 1 810 МВт, из них: ВЭС – 1 200 МВт, СЭС – 90 МВт, ГЭС – 500 МВт, БиоЭС – 20 МВт.

#ЖКХ #отопление #сезон

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