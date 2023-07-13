Ответственность за будущее образования

Статьи
82
Галымжан Теренсай

Будущие топ-менеджеры отечественного образования сели за парты в Центре педагогического мастерства.

фото предоставлено ЦПМ

Будущие топ-менеджеры отечественного образования сделали новые шаги к успеху в Центре педагогического мастерства (ЦПМ). Более 500 самых перспективных учителей, директоров средних школ и их заместителей из всех регионов сели за парты. Для каждого из них начался знаковый этап в профессио­нальном развитии в рамках масштабной государственной программы по подготовке кадрового резерва. Все они приступили к обучению по актуальному курсу «Кадровый резерв руководителей школ: потенциал и стратегии развития», посвященному приоритетным направлениям в казахстанской и мировой педагогике, самые востребованные среди которых – управление изменениями и лидерство в образовании.

В расписании – главные для каждого учителя темы: тренды современной школы, непрерывное развитие и профессиональное благополучие учителя, создание дружественной к ребенку среды, цифровая трансформация и мониторинг образовательного процесса, инклюзивные подходы и эмоциональный интеллект, исследовательская культура.

Первые дни обучения показали большую заинтересованность кадрового резерва в изучении масштабных тем, которые определяют успешность каждого топ-менеджера, – стратегическое планирование, репутация успешного директора, профессиональная экология, академическая свобода, дизайн современной образовательной среды.

– Обучение запланировано по трем модулям – базовому, продвинутому и профессиональному. По завершении каждого предстоит пройти промежуточное и итоговое оценивание. Логично, что самые сложные темы предстоит изучать в рамках финального модуля. Это законодательство и государственный бюджет в области образования, социальный капитал и социальное партнерство, проектный менеджмент, аналитические компетенции, – отметила директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Большой блок во всех модулях посвящен формированию национальных ценностей, это подробности и значение для современного образования педагогического наследия Абая и Шакарима, в том числе их концептуальных трудов «Толық адам» и «Ар-ұждан», Ахмета Байтурсынулы, Миржакипа Дулатова, Жусипбека Аймауытова, Магжана Жумабаева, а также ученых нового времени – Ермухана Бекмаханова, Манаша Козыбаева, Акселеу Сейдимбекова.

В первом наборе кадрового резерва – представители средних школ из всех регионов. Все они настроены на масштабное обучение и системную подготовку, чтобы войти в главный список будущих топ-менеджеров.

– В целом обучение кадрового резерва, которому предстоит завтра взять ответственность за отечественное образование, направлено на то, чтобы совершенствовать профессиональные, личностные, управленческие навыки и компетенции будущих руководителей, а также построить индивидуальную траекторию их профессионального развития, – подчеркнула Жанбота Кабдыкаримова.

#Образование #РК #кадровый резерв #ЦПМ

Популярное

Все
Нашествие саранчовых в регионе продолжится еще, по крайней мере, пару лет, причем, вероятно, площадь распространения вредителя будет увеличиваться
Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей
Компании, провалившие тест на качество возведенного ими жилья, оштрафованы
На законных основаниях
Свобода не отменяет правила
Асфальт құтты болсын!
Купальный сезон в разгаре
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Статусный турнир в столице
В приоритете – местная инициатива
Индустриальная опора Казахстана
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Медики рулят
Ответственность за будущее образования
«Үйде сөйле»
Добросовестным инвесторам не стоит опасаться процедур вступившего в силу Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»
Приехали
Ремонт вскладчину
Нужны квоты
Закон Республики Казахстан
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Тело молодого человека нашли в реке Чаган в Западно-Казахстанской области
В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку
Египетский самолет аварийно приземлился в Актобе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль

Читайте также

Когда мыло еще и лечит
Ремонт вскладчину
Индустриальная опора Казахстана
Медики рулят

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]