Ответственность за будущее образования

Будущие топ-менеджеры отечественного образования сделали новые шаги к успеху в Центре педагогического мастерства (ЦПМ). Более 500 самых перспективных учителей, директоров средних школ и их заместителей из всех регионов сели за парты. Для каждого из них начался знаковый этап в профессио­нальном развитии в рамках масштабной государственной программы по подготовке кадрового резерва. Все они приступили к обучению по актуальному курсу «Кадровый резерв руководителей школ: потенциал и стратегии развития», посвященному приоритетным направлениям в казахстанской и мировой педагогике, самые востребованные среди которых – управление изменениями и лидерство в образовании.

В расписании – главные для каждого учителя темы: тренды современной школы, непрерывное развитие и профессиональное благополучие учителя, создание дружественной к ребенку среды, цифровая трансформация и мониторинг образовательного процесса, инклюзивные подходы и эмоциональный интеллект, исследовательская культура.

Первые дни обучения показали большую заинтересованность кадрового резерва в изучении масштабных тем, которые определяют успешность каждого топ-менеджера, – стратегическое планирование, репутация успешного директора, профессиональная экология, академическая свобода, дизайн современной образовательной среды.

– Обучение запланировано по трем модулям – базовому, продвинутому и профессиональному. По завершении каждого предстоит пройти промежуточное и итоговое оценивание. Логично, что самые сложные темы предстоит изучать в рамках финального модуля. Это законодательство и государственный бюджет в области образования, социальный капитал и социальное партнерство, проектный менеджмент, аналитические компетенции, – отметила директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Большой блок во всех модулях посвящен формированию национальных ценностей, это подробности и значение для современного образования педагогического наследия Абая и Шакарима, в том числе их концептуальных трудов «Толық адам» и «Ар-ұждан», Ахмета Байтурсынулы, Миржакипа Дулатова, Жусипбека Аймауытова, Магжана Жумабаева, а также ученых нового времени – Ермухана Бекмаханова, Манаша Козыбаева, Акселеу Сейдимбекова.

В первом наборе кадрового резерва – представители средних школ из всех регионов. Все они настроены на масштабное обучение и системную подготовку, чтобы войти в главный список будущих топ-менеджеров.

– В целом обучение кадрового резерва, которому предстоит завтра взять ответственность за отечественное образование, направлено на то, чтобы совершенствовать профессиональные, личностные, управленческие навыки и компетенции будущих руководителей, а также построить индивидуальную траекторию их профессионального развития, – подчеркнула Жанбота Кабдыкаримова.