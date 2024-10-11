Победителей турнира памяти Дениса Тена наградили в Астане

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Кошкарбек Тусипов

Denis Ten Memorial Challenge 2024 в очередной раз собрал под сводами столичной «Барыс Арена» лучших фигурис­тов мира, которые почтили память безвременно ушедшего талантливого спорт­смена.

фото olympic.kz

– В нынешнем году в мемориале участвовали спорт­смены из 28 стран – это серь­езный показатель для фигурного катания, сравнимый с крупными соревнованиями. Турнир важен для подготовки спорт­сменов к чемпионатам мира и другим международным состя­заниям. Здесь фигурис­ты зарабатывали очки в мировом рейтинге и улучшали свои позиции в квалификацион­ных соревнованиях, – отметила директор ОФ «Фонд Дениса Тен» Оксана Тен.

Выступления участников оценивали квалифицированные судьи международной категории, обладающие богатым опытом. Среди почетных гостей турнира были президенты федераций фигурного катания из Грузии, Армении, Италии и Канады. А к спорт­сменам из традиционных для данного состязания стран в этом году присоединились мастера льда из США, Канады, Италии и Южной Африки.

По итогам двух соревновательных дней победителями турнира среди юнио­ров в одиночном катании стали Василиса Богомолова, представлявшая Кипр, и наш сооте­чественник Никита Кривошеев. Все остальные места также заняли казахстанцы – вторыми стали Вероника Ким и Артур Смагулов, а «бронзу» взяли Анна Санникова и Темирлан Якияев.

Среди женщин-одиночниц первое место досталось Анастасии Губановой из Грузии (между прочим, она чемпион­ка Европы 2023 года), а вот второе взяла недавно получившая гражданство Казахстана Софья Самоделкина. Тройку лидеров замкнула итальянка Ларе Наки Гутманн.

В мужской категории не было равных казахстанцу Михаилу Шайдорову. Отметим, что лидер сборной Казахстана не только поднялся на первую ступень пьедестала, но и взлетел в мировом рейтинге, где он теперь занимает 11-ю позицию. Второй результат показал представляющий Азербайджан Владимир Литвинцев, а третий – Ника Эгадзе из Грузии.

Чешские фигуристы – брат и сестра Натали и Филип Ташлеры – стали победителями соревнований в танцах на льду. Второе место заняла пара из США Уна Браун и Гейдж Браун и на третью ступень пьедестала поднялись канадцы Алисия Фаббри и Поль Айер.

И все же самым красочным стал третий день, когда было устроено специальное гала-шоу, где выступили суперзвезды современного фигурного катания. Зрители смогли увидеть выступление легендарной россиянки Евгении Медведевой, которая в своей карьере становилась двукратной чемпионкой мира и была двукратным серебряным финалистом зимних Олимпийских игр. Зал также смог рукоплескать серебряным призерам Олимпийских игр и трехкратным чемпионам Европы россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также трехкратной вице-чемпионке Франции Мари-Пьер Лерэ.

#турнир #Спорт #фигурное катание #Денис Тен

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