​Памяти героя

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Максут Иржанов

Соревнования проходили на базе бойцовского клуба «Тамерлан», расположенного в спорткомплексе «Алатау». По сути, этот спортивный клуб под руководством Ерлана Омарова при поддержке Федерации кикбоксинга столицы и стал организатором чемпионата, в котором приняли участие более 200 участников.

Так как соревнования проходили в год 75-летия Победы, на торжественное открытие были приглашены почетные гости. Сестра Народного Героя Рымжан Мусабеккызы Кошкарбаева и близкий родственник семьи Касым Таукенов коротко рассказали о боевом пути казахского батыра, который вместе с Григорием Булатовым первым водрузил красное знамя над фасадом Рейхстага.

Президент федерации кикбоксинга столицы Жанат Ракишев отметил значимость подобных соревнований в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

– Рахымжан Кошкарбаев – один из таких батыров, его имя является олицетворением Победы, 75-летие которой мы отмечаем в нынешнем году. Турнир теперь будет традиционным, а на следующий год может стать и международным, так как в нем желают выступать команды из России, Кыргызстана и Узбекистана, – отметил он.

Помимо столичных спорт­сменов на ринге были и спорт­смены из Костаная и Кокшетау. Кадеты 2004–2005 годов рождения, а также дети 2010–2011 и 2012–2013 годов рождения соревновались в разделе «Фулл-контакт с лоу-киком», юноши 2006–2007 и 2008–2009 годов рождения – в разделе «Фулл-контакт». Результаты соревнований оценивались по международным правилам кикбоксинга – WAKO Rules. Победители определялись в личном зачете в каж­дой весовой категории, наг­радами для них стали медали, дипломы и кубки.

По словам вице-президента федерации кикбоксинга столицы Жамбыла Камелова, за 30 лет существования федерации из стен 14 спортивных клубов столицы вышли 12 чемпионов мира, 13 обладателей Кубка мира, 5 чемпионов Азии и огромное количество чемпионов республики. В этих клубах занимаются более 800 воспитанников. А в честь 75-летия Победы в каждом из 14 бойцовских клубов 9 мая пройдут свои клубные турниры.

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