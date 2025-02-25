Памяти маэстро

Нургиса Тлендиев – знаковая фигура отечественной культуры, чье творчество отображает всю глубину души казахского народа. Композитор, дирижер, домбрист, педагог, народный артист СССР и Казахстана. Он основал и долгие годы руководил Государственным фольклорно-этнографическим оркестром «Отырар сазы», неоднократно становившимся лауреатом международных фестивалей.

Нургиса Тлендиев – автор более 500 произведений, в том числе опер, балета, увертюр, романсов и песен. Достаточно назвать кюи «Аққу», «Әлқисса», оркестровые поэмы «Махамбет», «Ата толғауы», патриотическую композицию «Өз елім». Музыку к одной из самых известных песен «Құстар әні» композитор сочинил в 1965 году, наблюдая за стаей ворон в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

В Доме культуры Конаева, где прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию маэстро, был аншлаг. Концерт собрал видных деятелей культуры, жителей и гостей областного центра, пришедших послушать знакомые мелодии, звучавшие в любимых фильмах «Меня зовут Кожа», «Қыз Жібек», «Алпамыс идет в школу» и других.

На передвижной выставке представлено около 70 экспонатов из мемориального музея композитора в Алматы – рукописи, личные вещи, фотографии. Есть здесь и легендарная домбра Нургисы Тлендиева, звучание которой когда-то поразило Ахмета Жубанова, ее называли голосом казахской души.

Зачитав поздравительный адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева, советник Президента РК Малик Отарбаев отметил значительный вклад композитора в развитие казахской инструментальной музыки.

– Творчество Нургисы Атабаевича вывело национальное музыкальное искусство на новый уровень, открыв миру уникальное звучание казахского кюя, – подчеркнул он. – Его произведения – неотъемлемая часть нашего культурного наследия, они открывают миру красоту Великой степи через тради­ционные мотивы. Не случайно ЮНЕСКО объявил 2025-й Годом Нургисы Тлендиева, подтвердив признание его таланта на мировом уровне. Уроженец Алматинской области, он стоит в одном ряду с Жамбылом, Суюнбаем, Мукагали Макатаевым, а его творения продолжают вдохновлять молодых композиторов.

Общественность региона широко отметит юбилей известного земляка. Как сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев, запланирован ряд мероприятий, в том числе установка памятника на малой родине композитора, реставрация мемориала, присвоение его имени паркам, улицам, учебным заведениям.

– Чествование выдающихся личностей – наш долг и обязанность, ведь культура живет, пока мы ее поддерживаем и пере­даем последующим поколе­ниям, – подчеркнул аким. – Вклад Нургисы Тлендиева в казахскую музыку неоценим, его нетленные произведения – отражение эпохи, живая история, передающая традиции и ценности народа.

Со сцены в этот вечер звучали музыкальные композиции, а также стихи, посвященные народному артисту. Как известно, еще в детские годы Нургиса виртуозно играл на домбре, учился в музыкальном училище у Ахмета Жубанова, которого считал своим первым и главным педагогом. Уже в 14 лет он стал дирижером оркестра народных инструментов им. Курмангазы. В годы Великой Отечественной войны Тлендиев ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен, а после войны, обучившись в Алматинской и Московской консерваториях, работал дирижером Казахского театра оперы и балета им. Абая, музыкальным руководителем киностудии «Казахфильм».

В рамках концертной программы Государственный ансамбль народного танца «Алтынай» представил хореографические номера, фольклорно-этнографический ансамбль «Үшқоңыр» исполнил кюи, наполненные духом степи и народной философией. Звучали также песни в исполнении солистов Мейрамбека Беспаева, Тамары Асар, Айгуль Косановой, Мадины Садвакасовой, Гульнур Оразымбетовой.

Слова благодарности в адрес организаторов концерта выразила дочь композитора Динзухра Тлендиева, продолжившая дело отца. Заслуженный деятель Казахстана, она работает художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н. Тлендиева «Оты­рар сазы».

Мастер ушел из жизни в 1998-м, в 73 года. Его произведения вошли в золотой фонд музыкального наследия республики.