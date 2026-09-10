Он видел дальше своего времени

Для Туркестана, где история существует не только в книгах и музейных витринах, имя Узбекали Джанибекова имеет особое значение. Именно здесь в полной мере осознаешь, насколько дальновидными были его идеи о сохранении историко-культурного наследия. Чего стоят только его усилия, предпринятые для возвращения в древний город Тайказана!

В год 95-летия выдающегося государственного и общественного деятеля в городе прошла серия мероприятий, посвященных его жизни и научному наследию.

Одним из центральных событий стало открытие выставки «Узбекали Джанибеков и музей-заповедник «Әзірет Сұлтан», организованной акиматом Туркестана и Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан» при поддержке Министерства культуры и информации РК. Экспозиция стала своеобразным разговором сквозь десятилетия. Архивные документы, фотографии и историко-культурные материалы, относящиеся преимущественно к 1970–1990 годам XX века, позволили увидеть не только отдельные страницы биографии Джанибекова, но и масштаб задач, которые стояли перед ним в деле сохранения национальной памяти. Особое внимание посетителей выставки привлекли экспонаты, связанные с музеефикацией мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Сегодня историко-культурный комплекс в Туркестане является одним из важнейших символов страны, а сам мавзолей входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На торжественном открытии выставки о роли Узбекали Джанибекова говорили его сын Бауыржан Жанибеков, заместитель акима Туркестана Мадияр Алипов и директор музея-заповедника Ерлан Дакенов. Их выступления показали, что Джанибеков принадлежал к поколению государственных деятелей, для которых культура была не второстепенной сферой, а важнейшей составляю­щей национального развития. Его деятельность пришлась на сложный период, когда многие вопросы, связанные с историчес­кой памятью и национальным наследием, требовали не только профессиональных знаний, но и гражданской смелости.

Продолжением выставки стала встреча «Изучение наследия Узбекали Джанибекова», прошедшая в городском Доме культуры. В ходе мероприятия директор музея-заповедника Ерлан Дакенов зачитал приветственное письмо министра культуры и информации РК Армана Кырыкбаева.

Особенно символично, что юбилейные мероприятия проходят именно в Туркестане. Город, сам являющийся живой летописью казахской истории, продолжает развивать идеи, которым Джанибеков посвятил значительную часть своей жизни.