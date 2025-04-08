К глобальной модернизации парка культуры и отдыха намечено приступить в Костанае в этом году.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы реконструировать его за счет бюджета, в декабре прошлого года акимат города расторгнул договор доверительного управления на данный объект. Такое решение было принято местными властями в связи с тем, что функционал досугово-развлекательного комплекса не отвечал современным требованиям. В настоящее время проводится процедура государственных закупок на строительно-монтажные работы для реализации проекта модернизации.

Обновление центрального парка растянется на два года. На эти цели из бюджета будет затрачено 1,7 млрд тенге. Проектом предусмотрено благоустройство территории, а также приобретение 12 новых аттракционов и бамперных машинок для автодрома на сумму 734,1 млн тенге. Всего после модернизации в центральном сквере будут функционировать 18 аттракционов.

При этом на время реконструкции досугово-развлекательный комплекс не прекратит свою деятельность. В период ремонтных работ в парке будут функцио­нировать пять аттракционов.