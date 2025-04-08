Парк отдыха модернизируют

Статьи
4
Валентина Мелехова

К глобальной модернизации парка культуры и отдыха намечено приступить в Костанае в этом году.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы реконструировать его за счет бюджета, в декабре прошлого года акимат города расторгнул договор доверительного управления на данный объект. Такое решение было принято местными властями в связи с тем, что функционал досугово-развлекательного комплекса не отвечал современным требованиям. В настоящее время проводится процедура государственных закупок на строительно-монтажные работы для реализации проекта модернизации.

Обновление центрального парка растянется на два года. На эти цели из бюджета будет затрачено 1,7 млрд тенге. Проектом предусмотрено благоустройство территории, а также приобретение 12 новых аттракционов и бамперных машинок для автодрома на сумму 734,1 млн тенге. Всего после модернизации в центральном сквере будут функционировать 18 аттракционов.

При этом на время реконструкции досугово-развлекательный комплекс не прекратит свою деятельность. В период ремонтных работ в парке будут функцио­нировать пять аттракционов.

#Костанай #модернизация #парк

Популярное

Все
Праздник, объединивший народы и страны
Спасатели получили новую технику
Общие устремления, практические планы
Сенаторы рассмотрят меры повышения прозрачности системы ОМС
Движение к справедливости и здоровью
Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Как на севере страны готовятся к посевной
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Головкин выступил на открытии этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Общие устремления, практические планы
Искусственный интеллект – благо или зло для трудящихся
Безнаказанность приводит к трагедиям
Комплексным проблемам необходимо комплексное решение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]